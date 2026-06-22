Tesla lockt TSMC-Ingenieure mit hohen Gehältern für Terafab-Werk

·37·Technologie
Tesla lockt TSMC-Ingenieure mit hohen Gehältern für Terafab-Werk

Tesla unter der Leitung von Elon Musk strebt eine Revolution in der Halbleiterindustrie an. Um den Bau seines Terafab-Werks zur Produktion eigener Chips zu beschleunigen, wirbt das Unternehmen Ingenieure des weltweit führenden Chipherstellers TSMC aus Taiwan ab. Dieser Schritt wird als wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur technologischen Unabhängigkeit von Tesla gewertet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com verspricht Tesla erfahrenen Technologie-Ingenieuren Gehälter, die 3- bis 5-mal höher sind als die Angebote von TSMC. Konkret soll das durchschnittliche Jahresgehalt für Spezialisten bei etwa 1,62 Millionen Yuan oder rund 240.000 US-Dollar beginnen. Ein solches Einkommensniveau gilt selbst für den High-Tech-Sektor als äußerst attraktiv.

Neben dem Grundgehalt bietet Tesla neuen Mitarbeitern als Anreiz zudem Aktienpakete (Restricted Stock Units) an. Diese Strategie dient nicht nur dazu, die besten Experten zu gewinnen, sondern auch deren langfristige Bindung an das Unternehmen sicherzustellen. Ziel ist es, die fortschrittlichen technologischen Prozesse von TSMC zu übernehmen und den Bau des neuen Werks so schnell wie möglich abzuschließen.

Die traditionelle Methode der Silicon-Valley-Giganten

Tatsächlich ist die Strategie, taiwanische Spezialisten mit hohen Gehältern abzuwerben, nicht neu. Giganten aus dem Silicon Valley wie Google und Micron nutzen diese Methode bereits seit vielen Jahren. Tesla ist nun der nächste große Akteur, der in diesen Wettbewerb eingestiegen ist. Diese „Talantjagd“ zeigt, wie intensiv der Wettbewerb auf dem globalen Halbleitermarkt ist.

Beispielsweise kaufte Google im Jahr 2017 ein Team von 2.000 Ingenieuren, die an den Pixel-Smartphones von HTC gearbeitet hatten, für 1,1 Milliarden Dollar auf. Zudem rekrutierte der Suchriese im Jahr 2025 Spezialisten für virtuelle und gemischte Realität von HTC. Tesla verfolgt derzeit denselben Weg und möchte durch die Gewinnung fertiger, hochqualifizierter Fachkräfte Zeit sparen.

Es wird erwartet, dass Elon Musks riesiges Terafab-Projekt ab 2026 die ersten Prozessoren produzieren wird. Die Bedeutung dieses Werks beschränkt sich nicht nur auf die Chipversorgung für Autos. Planmäßig sollen künftig fast 80 Prozent der produzierten Erzeugnisse für orbitale Data-Center bestimmt sein.

Sollte dieses Projekt erfolgreich umgesetzt werden, könnte Tesla nicht nur auf dem Elektroautomobilmarkt, sondern auch im Bereich der Weltraumtechnologie und bei Hochleistungsrechnersystemen die Führung übernehmen. Der Abgang von Spezialisten bei einem Giganten wie TSMC könnte jedoch zu Personalengpässen beim taiwanischen Unternehmen führen.

TeslaTSMCElon MuskTerafabTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Schwerwiegendes Problem bei Sapphire RX 9070 XT Grafikkarten: Stromkabel schmelzenSchwerwiegendes Problem bei Sapphire RX 9070 XT Grafikkarten: Stromkabel schmelzenHeute, 12:54Partnerschaft zwischen Samsung und OpenAI: Über 120.000 Mitarbeiter wechseln zu ChatGPT EnterprisePartnerschaft zwischen Samsung und OpenAI: Über 120.000 Mitarbeiter wechseln zu ChatGPT EnterpriseHeute, 12:26Starlink versorgt peruanische Schulen mit Internet: 30.000 Schüler vernetztStarlink versorgt peruanische Schulen mit Internet: 30.000 Schüler vernetztHeute, 11:26Chinesische Wissenschaftler entwickeln langlebige Festkörperbatterie für ElektroautosChinesische Wissenschaftler entwickeln langlebige Festkörperbatterie für ElektroautosHeute, 11:00Von MIT-Student gegründetes Mach Industries erobert den Markt für MilitärtechnologieVon MIT-Student gegründetes Mach Industries erobert den Markt für MilitärtechnologieHeute, 10:59Nancy Grace Roman Weltraumteleskop trifft zum Startplatz ein, um kosmische Geheimnisse zu lüftenNancy Grace Roman Weltraumteleskop trifft zum Startplatz ein, um kosmische Geheimnisse zu lüftenHeute, 10:22
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht