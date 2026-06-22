Auf dem modernen Grafikkartenmarkt nehmen neue Kontroversen im Zusammenhang mit technischen Defekten zu. Insbesondere Besitzer des Sapphire RX 9070 XT Nitro+ Modells beschweren sich über Fälle, in denen die Stromkabel schmelzen. Experten weisen darauf hin, dass solche Vorfälle nicht nur zum Ausfall des Geräts führen, sondern auch die Sicherheit des gesamten Computersystems gefährden. Dies berichtet Ixbt.com Bericht meldet.

Ein tschechischer Nutzer stieß in seinem System, bestehend aus einem Ryzen 7 9800X3D CPU und einer Sapphire RX 9070 XT Nitro+ Grafikkarte, auf genau dieses Problem. Seinen Angaben zufolge fror der Computer während des Spielens von Battlefield 6 unerwartet ein. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Stromkabel im 12V-2x6 Standard an der Anschlussstelle geschmolzen war und gebrannt hatte.

Unerwartete Ablehnung durch den Garantieservice

Der kontroverseste Aspekt dieser Situation ist, dass der Nutzer eine unerwartete Antwort erhielt, als er die Grafikkarte zur Garantiereparatur einreichte. Die Techniker testeten das Gerät 48 Stunden lang und stellten fest, dass die Grafikkarte selbst in gutem Zustand war und nur das Adapterkabel beschädigt war. Infolgedessen weigerte sich das Unternehmen, das Gerät auszutauschen, und gab es an den Besitzer zurück.

Der Betroffene merkte an, dass die Mitarbeiter des Servicezentrums nicht einmal das mitgelieferte verbrannte Originalkabel überprüften und es nicht für notwendig hielten, dieses durch ein neues zu ersetzen. Es ist anzumerken, dass dieses Kabel nicht von einem Drittanbieter stammte, sondern ein originaler 3x8pin auf 12V-2x6 Adapter war, den Sapphire direkt in die Verpackung der Grafikkarte gelegt hatte.

Laut ixbt.com wurden in diesem Jahr mindestens neun ähnliche Fälle im Zusammenhang mit dem Sapphire RX 9070 XT Nitro+ Modell offiziell registriert. Experten befürchten jedoch, dass die tatsächlichen Zahlen deutlich höher sein könnten. Der Nutzer behauptet, dass alle Kabelverriegelungen eingerastet und das Kabel vollständig eingesteckt war, was darauf hindeutet, dass das Problem nicht auf einen Anwenderfehler, sondern auf einen Konstruktionsfehler zurückzuführen ist.

Technische Sicherheit und Folgen

Die Sapphire RX 9070 XT Nitro+ Grafikkarte verbraucht etwa 280 W Leistung. Im System des Nutzers ist ein 750 W XPG Core Reactor II VE Netzteil installiert, das als ausreichend für diese Last gilt. Dennoch führte die hohe Temperatur am Steckverbinder zum Schmelzen des Kunststoffs. Solche Fälle sollten auch eine Warnung für PC-Builder mit Hochleistungsrechnern auf dem Markt in Usbekistan sein.

Bisher hat Sapphire keine offizielle Stellungnahme zu diesem weit verbreiteten Problem abgegeben. Experten empfehlen Nutzern von Hochleistungs-Grafikkarten Folgendes:

Regelmäßig prüfen, ob die Stromkabel fest und vollständig im Steckverbinder sitzen;

Sicherstellen, dass keine starken Knicke an der Anschlussstelle des Kabels vorhanden sind;

Bei einem ungewöhnlichen Geruch oder starker Überhitzung des Systems sofort die Stromzufuhr unterbrechen.

Dieser Vorfall hat die Frage des Verbraucherschutzes zwischen Grafikkartenherstellern und Servicezentren erneut auf die Tagesordnung gesetzt. Wenn der Defekt durch ein Zubehörteil aus dem Werkslieferumfang verursacht wurde, hat der Verbraucher Anspruch auf eine vollständige Entschädigung.