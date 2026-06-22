Wissenschaftler finden Weg, das größte Laser der Welt noch leistungsstärker zu machen

·34·Technologie
Wissenschaftler finden Weg, das größte Laser der Welt noch leistungsstärker zu machen

Physiker des Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) haben einen unerwarteten und relativ einfachen Weg entdeckt, um die Effizienz der National Ignition Facility (NIF), der weltweit größten Anlage für thermonukleare Fusion, zu steigern. Der Forschung zufolge könnte die Änderung der Polarisationseigenschaften der Laserstrahlung nicht nur die Leistung des Systems erhöhen, sondern auch dessen Zuverlässigkeit auf eine neue Stufe heben. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die NIF-Anlage arbeitet mit 192 Laserstrahlen. Diese Strahlen müssen mit höchster Präzision durch nur 3 Millimeter große Öffnungen in einen 2 Zentimeter großen Hohlraum geleitet werden. Hier entstehen die extremen Temperaturen und Drücke, die für eine thermonukleare Reaktion erforderlich sind. Innerhalb des Plasmas interagieren die Strahlen miteinander und verteilen die Energie neu. Physiker bezeichnen diesen Prozess als „Cross-Beam Energy Transfer“ (CBET).

Wechsel von linearer zu zirkularer Polarisation

Derzeit wird in der Anlage eine lineare Polarisation verwendet. Laut ixbt.com schlagen Wissenschaftler jedoch vor, stattdessen eine zirkulare Polarisation einzusetzen. Computersimulationen zeigten, dass die zirkulare Polarisation den Energieunterschied zwischen Strahlen, die unter demselben Winkel eintreten, verringert. Dies macht den Prozess der thermonuklearen Fusion wiederum stabiler.

Einer der wichtigsten Vorteile der neuen Methode ist die Reduzierung des Rückstreueffekts. Dieser Effekt verursacht Instabilitäten, die kostbare optische Komponenten im Lasersystem beschädigen können. Laut dem Forschungsleiter Pierre Michel ermöglicht die Verringerung der Rückstreuung den Betrieb des Lasers bei wesentlich höheren Leistungen.

Die praktische Umsetzung dieser Idee ist jedoch mit besonderen Herausforderungen verbunden. Um lineares Licht in zirkulare Polarisation umzuwandeln, ist eine spezielle Viertelwellenplatte erforderlich. Jean-Michel Di Nicola, Chefingenieur der NIF-Lasersysteme, betonte, dass es derzeit keine einfache Methode gibt, ein solches Element in der für eine riesige Anlage wie die NIF erforderlichen Größe und mit den entsprechenden Eigenschaften herzustellen.

Metasurface-Technologie und Zukunftspläne

Um das Problem zu lösen, erwägen die Wissenschaftler den Einsatz einer patentierten Metasurface-Technologie. Obwohl die in der Fachzeitschrift Physics of Plasmas veröffentlichten Ergebnisse bisher auf theoretischen Berechnungen basieren, sind sie für die Zukunft der thermonuklearen Energie von großer Bedeutung. In der nächsten Phase sind Experimente an der kompakteren Jupiter Laser Facility geplant.

Sollte sich diese Entdeckung in der Praxis bestätigen, könnte die Effizienz der gesteuerten thermonuklearen Fusion durch eine einfache Änderung der Lichtpolarisation erheblich gesteigert werden. Dies würde die Menschheit dem Traum von einer unendlichen und sauberen Energiequelle einen Schritt näher bringen.

TechnologiePhysikLaserThermonukleare FusionLLNL
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Boeing- und Airbus-Konkurrent in neuer Phase: COMAC C919-600 Tests beginnenBoeing- und Airbus-Konkurrent in neuer Phase: COMAC C919-600 Tests beginnenHeute, 15:59Warum Wasser auf Teflon perlt und auf Glas verläuft: Wissenschaftler finden molekulare UrsacheWarum Wasser auf Teflon perlt und auf Glas verläuft: Wissenschaftler finden molekulare UrsacheHeute, 14:57Zukunftstechnologie in Taschkent: Bau einer Fabrik für humanoide Roboter gestartetZukunftstechnologie in Taschkent: Bau einer Fabrik für humanoide Roboter gestartetHeute, 14:34Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten LookErstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten LookHeute, 14:20Wildberries führt neuen Service ein: Installation von Geräten jetzt möglichWildberries führt neuen Service ein: Installation von Geräten jetzt möglichHeute, 13:25Schwerwiegendes Problem bei Sapphire RX 9070 XT Grafikkarten: Stromkabel schmelzenSchwerwiegendes Problem bei Sapphire RX 9070 XT Grafikkarten: Stromkabel schmelzenHeute, 12:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht