Boeing- und Airbus-Konkurrent in neuer Phase: COMAC C919-600 Tests beginnen

·3·Technologie
Boeing- und Airbus-Konkurrent in neuer Phase: COMAC C919-600 Tests beginnen

Chinas Luftfahrtindustrie hat einen weiteren wichtigen Schritt unternommen, um auf dem globalen Markt mit Giganten wie Boeing und Airbus zu konkurrieren. Die COMAC-Corporation hat mit den Bodentests der C919-600 begonnen, einer speziellen Modifikation ihres Schmalrumpf-Liners C919. Diese Nachricht zeigt, dass die chinesische Luftfahrttechnologie nicht nur in Standardbereichen, sondern auch unter komplexen klimatischen Bedingungen Fuß fasst. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Fotos aus sozialen Netzwerken zufolge finden die ersten Taxi-Tests des neuen Flugzeugs auf dem Produktionsgelände von COMAC in Shanghai statt. Das Modell C919-600 ist eine verkürzte Version des Basis-Liners, die primär für den Einsatz an Flughäfen in hochgebirgigen Regionen konzipiert ist. Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit Tibet Airlines realisiert.

Spezialtechnologie für Bergregionen

Flüge an Hochgebirgsflughäfen erfordern besondere technische Eigenschaften der Flugzeuge. Da die Luft in Regionen über dem Meeresspiegel dünner ist, sinkt die Effizienz der Triebwerke und die aerodynamischen Kennwerte ändern sich. Zudem muss das Flugzeug über eine hohe Manövrierfähigkeit für Start- und Landevorgänge in komplexem Gelände verfügen.

COMAC-Ingenieure haben das Modell C919-600 genau unter Berücksichtigung dieser Faktoren entwickelt. Diese "Plateau Version" dient der Verbesserung des Luftverkehrs zwischen Flughäfen in den westlichen Regionen Chinas, insbesondere im tibetischen Hochland. Dies ermöglicht eine weitere Stärkung des internen Transportsystems des Landes.

Bisher wurden die genauen technischen Spezifikationen und die Passagierkapazität des Modells C919-600 nicht vollständig offengelegt. Der Beginn der Bodentests deutet jedoch darauf hin, dass das Projekt kurz vor der Zertifizierungs- und Flugtestphase steht. Experten zufolge reduziert der verkürzte Rumpf das Gewicht des Flugzeugs und bietet mehr Leistungsreserven unter schwierigen Bedingungen.

Chinas Strategie zielt darauf ab, eine würdige Alternative zu den weltweit populärsten Modellen wie der Boeing 737 und dem Airbus A320 zu schaffen. Solche spezialisierten Liner könnten in Zukunft auch für Länder mit Bergregionen, wie Usbekistan, die ihre Luftfahrtflotten modernisieren, von Interesse sein. Mit dieser neuen Entwicklung beabsichtigt COMAC, seine Position nicht nur auf dem Binnenmarkt, sondern auch auf internationaler Ebene zu stärken.

COMACC919LuftfahrtChinaTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Wissenschaftler finden Weg, das größte Laser der Welt noch leistungsstärker zu machenWissenschaftler finden Weg, das größte Laser der Welt noch leistungsstärker zu machenHeute, 15:26Warum Wasser auf Teflon perlt und auf Glas verläuft: Wissenschaftler finden molekulare UrsacheWarum Wasser auf Teflon perlt und auf Glas verläuft: Wissenschaftler finden molekulare UrsacheHeute, 14:57Zukunftstechnologie in Taschkent: Bau einer Fabrik für humanoide Roboter gestartetZukunftstechnologie in Taschkent: Bau einer Fabrik für humanoide Roboter gestartetHeute, 14:34Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten LookErstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten LookHeute, 14:20Wildberries führt neuen Service ein: Installation von Geräten jetzt möglichWildberries führt neuen Service ein: Installation von Geräten jetzt möglichHeute, 13:25Schwerwiegendes Problem bei Sapphire RX 9070 XT Grafikkarten: Stromkabel schmelzenSchwerwiegendes Problem bei Sapphire RX 9070 XT Grafikkarten: Stromkabel schmelzenHeute, 12:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht