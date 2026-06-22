Boeing- und Airbus-Konkurrent in neuer Phase: COMAC C919-600 Tests beginnen

Chinas Luftfahrtindustrie hat einen weiteren wichtigen Schritt unternommen, um auf dem globalen Markt mit Giganten wie Boeing und Airbus zu konkurrieren. Die COMAC-Corporation hat mit den Bodentests der C919-600 begonnen, einer speziellen Modifikation ihres Schmalrumpf-Liners C919. Diese Nachricht zeigt, dass die chinesische Luftfahrttechnologie nicht nur in Standardbereichen, sondern auch unter komplexen klimatischen Bedingungen Fuß fasst. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Fotos aus sozialen Netzwerken zufolge finden die ersten Taxi-Tests des neuen Flugzeugs auf dem Produktionsgelände von COMAC in Shanghai statt. Das Modell C919-600 ist eine verkürzte Version des Basis-Liners, die primär für den Einsatz an Flughäfen in hochgebirgigen Regionen konzipiert ist. Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit Tibet Airlines realisiert.

Spezialtechnologie für Bergregionen

Flüge an Hochgebirgsflughäfen erfordern besondere technische Eigenschaften der Flugzeuge. Da die Luft in Regionen über dem Meeresspiegel dünner ist, sinkt die Effizienz der Triebwerke und die aerodynamischen Kennwerte ändern sich. Zudem muss das Flugzeug über eine hohe Manövrierfähigkeit für Start- und Landevorgänge in komplexem Gelände verfügen.

COMAC-Ingenieure haben das Modell C919-600 genau unter Berücksichtigung dieser Faktoren entwickelt. Diese "Plateau Version" dient der Verbesserung des Luftverkehrs zwischen Flughäfen in den westlichen Regionen Chinas, insbesondere im tibetischen Hochland. Dies ermöglicht eine weitere Stärkung des internen Transportsystems des Landes.

Bisher wurden die genauen technischen Spezifikationen und die Passagierkapazität des Modells C919-600 nicht vollständig offengelegt. Der Beginn der Bodentests deutet jedoch darauf hin, dass das Projekt kurz vor der Zertifizierungs- und Flugtestphase steht. Experten zufolge reduziert der verkürzte Rumpf das Gewicht des Flugzeugs und bietet mehr Leistungsreserven unter schwierigen Bedingungen.

Chinas Strategie zielt darauf ab, eine würdige Alternative zu den weltweit populärsten Modellen wie der Boeing 737 und dem Airbus A320 zu schaffen. Solche spezialisierten Liner könnten in Zukunft auch für Länder mit Bergregionen, wie Usbekistan, die ihre Luftfahrtflotten modernisieren, von Interesse sein. Mit dieser neuen Entwicklung beabsichtigt COMAC, seine Position nicht nur auf dem Binnenmarkt, sondern auch auf internationaler Ebene zu stärken.