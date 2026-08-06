Liverpool arbeitet am Transfer von Djed Spence

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Liverpool arbeitet am Transfer von Djed Spence

Der Verteidiger Djed Spence, der mit seinen souveränen Leistungen für England bei der Weltmeisterschaft auf sich aufmerksam gemacht hat, ist zu einer der Hauptfiguren des Transfermarkts geworden. Laut Goal.com erwägt Liverpool ernsthaft, den Spieler im Sommer-Transferfenster zu verpflichten. Nach seinem starken Auftritt bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika ist der Transferwert des 25-jährigen Verteidigers deutlich gestiegen. Dies berichtet Goal.com .

Liverpools Cheftrainer sucht offenbar nach neuen Talenten, um die Defensive der Mannschaft weiter zu verstärken. Unter den Kandidaten sticht Djed Spence als Hauptziel besonders hervor. Der Spieler war vom Londoner Klub Tottenham an mehrere Vereine ausgeliehen, darunter Rennes, Leeds United und Genoa, und fand erst gegen Ende der Saison 2025/26 zu seiner besten Form.

Spences Zukunft bei Tottenham und die Ablösesumme

Dennoch bleibt die Zukunft des Spielers bei Tottenham ungewiss. Da Cheftrainer Roberto De Zerbi Pedro Porro und Andy Robertson als seine wichtigsten Außenverteidiger sieht, wird ein Wechsel von Spence zu einem anderen Klub als zunehmend wahrscheinlich eingeschätzt. Dass er im vergangenen August einen neuen Vertrag mit dem Londoner Klub bis Juni 2028 unterschrieben hat, verschafft Tottenham in den Verhandlungen einen Vorteil.

Die Vereinsführung beabsichtigt nicht, einen ihrer wichtigsten Spieler unter Wert zu verkaufen. Quellen zufolge ist Tottenham bereit, den Spieler bei einem angemessenen Angebot von rund 35 Millionen Pfund ziehen zu lassen. Die Reds sind in diesem Rennen jedoch nicht allein, da auch andere europäische Topklubs um den englischen Nationalspieler buhlen.

Inters Interesse und der Wettbewerb

Auch Inter zeigt im Rennen um Spence ernsthafte Ambitionen. Nachdem Denzel Dumfries zu Real Madrid gewechselt ist, haben die Mailänder den Engländer als Hauptziel zur Verstärkung der Außenverteidigerposition ausgemacht. Der italienische Spitzenklub ist sogar bereit, sein Transferbudget für einen Spieler aufzustocken, der in Cristian Chivus taktisches System passen soll.

Die Inter-Direktoren Beppe Marotta und Piero Ausilio befürchten, dass der Preis des Spielers weiter steigen könnte, und versuchen, den Transfer so schnell wie möglich abzuschließen. Liverpool hofft unterdessen, den Spieler mit dem attraktiven Projekt des Cheftrainers auf seine Seite zu ziehen. Bis zum Ende des Transferfensters dürfte die Situation rund um den Verteidiger noch hitziger werden.

LiverpoolDjed SpenceTottenhamInterTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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