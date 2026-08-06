Mohamed Salah Unterschreibt Vertrag Beim Türkischen Klub Trabzonspor

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Mohamed Salah Unterschreibt Vertrag Beim Türkischen Klub Trabzonspor

Der ägyptische Starstürmer Mohamed Salah ist offiziell zum türkischen Klub Trabzonspor gewechselt und hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Laut Goal.com wechselte der Spieler nach seinem Abschied vom FC Liverpool ablösefrei in die türkische Süper Lig. Darüber berichtet Goal.com.

Am vergangenen Mittwoch traf der 34-jährige Flügelstürmer in Trabzon ein, um die Verhandlungen abzuschließen und die Vereinbarung zu formalisieren. Trabzonspor gab den spektakulären Transfer am Donnerstag bekannt und setzte damit allen überflüssigen Spekulationen über die Zukunft des Spielers ein Ende.

Das Ende einer glanzvollen Liverpool-Ära

Damit endete Mohamed Salahs unvergessliche neunjährige Zeit beim Klub aus Merseyside. Der erfahrene Spieler gilt als einer der treffsichersten Stürmer in der Geschichte des englischen Fußballs. Für die Reds absolvierte er in allen Wettbewerben insgesamt 442 Spiele, erzielte 257 Tore und bereitete 123 Treffer vor.

Mit Liverpool gewann er die englische Premier League, die Champions League, den FA Cup und den League Cup. Seine letzte Saison an der Anfield Road verlief jedoch etwas schwieriger: In 27 Premier-League-Spielen erzielte der Stürmer nur sieben Tore und blieb damit erstmals in seiner Karriere unter einer zweistelligen Trefferzahl.

Trabzon und neue Ziele

Tausende Fans begrüßten den erfahrenen Fußballer bei seiner Ankunft am Flughafen von Trabzon. Stolz im Trikot seines neuen Teams zeigte sich Salah überwältigt von der gewaltigen Aufmerksamkeit der Anhänger.

“Ich bin sehr glücklich, in dieser wunderbaren Atmosphäre zu sein. So etwas habe ich zuvor noch nie erlebt. Hier sind fast 25.000 Menschen, das ist einfach unglaublich! Ich habe alles erfolgreich erreicht. Jetzt möchte ich auch bei Trabzonspor meine Erfahrung mit Erfolgen einbringen,” betonte der Spieler bei seiner Begrüßungszeremonie.

Salah, der auch auf internationaler Ebene aktiv ist, führte die ägyptische Nationalmannschaft kürzlich bis ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026. In dieser Runde lagen die Ägypter gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien mit zwei Toren vorn, unterlagen am Ende jedoch mit 2:3.

Mohamed SalahTrabzonsporLiverpoolTürkische Süper LigTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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