Ford stellt den neuen Elektro-Pick-up Fathom für 28.350 Dollar vor

Ford hat sein Elektrofahrzeug der nächsten Generation offiziell angekündigt: den Elektro-Pick-up Fathom. Der Einstiegspreis beträgt 28.350 Dollar, einschließlich Lieferkosten soll der Preis voraussichtlich 29.945 Dollar erreichen. Laut ixbt.com liegt dieser Wert knapp unter der wichtigen finanziellen Grenze von 30.000 Dollar, die das Unternehmen seit 2025 anstrebt. Das Projekt gilt angesichts des harten Wettbewerbs auf dem Automobilmarkt als bedeutender Schritt. Techcrunch.com berichtet darüber.

Das neue Modell ist nach dem F-150 Lightning Fords zweiter vollelektrischer Pick-up für den Massenmarkt beziehungsweise der dritte, wenn man den in den 1990er-Jahren in limitierter Serie produzierten Ranger EV mitzählt. Wie viele andere Autohersteller musste jedoch auch Ford seine ursprünglich ehrgeizigen Pläne zur Produktion von Elektrofahrzeugen in den vergangenen Jahren zurückschrauben. Der Fathom ist dennoch bedeutend, da er das erste Fahrzeug auf Basis der neuen Universal EV Platform (UEV) des Unternehmens sein wird, die eine deutliche Senkung der Kosten ermöglichen soll.

Preisstrategie und Produktion

Mit dieser Initiative will CEO Jim Farley einen Vorteil gegenüber dem Marktführer Tesla und den zahlreichen wettbewerbsfähigen chinesischen Elektrofahrzeugen erlangen, die auf den US-Markt drängen. Der Fathom wird in einem Werk in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky produziert. Die offizielle Vorstellung und der Vorbestellungsprozess sollen Anfang 2027 beginnen. Die ersten Auslieferungen an Kunden werden im Herbst desselben Jahres erwartet.

Der Einstiegspreis von 28.350 Dollar für den Fathom umfasst ausschließlich ein auf Lithium-Eisenphosphat basierendes „Standard Range“-Batteriepaket. Ford hat bislang nicht bekannt gegeben, welche Strecke das Fahrzeug mit einer vollständigen Ladung zurücklegen kann. Unternehmensvertreter erklärten, der Name Fathom sei gewählt worden, um ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der fahrenden Person und die von Käufern herkömmlicher Pick-ups abweichenden Motive auszudrücken.

Technische Ausstattung und Innenraum

Auch die technischen Eigenschaften und die Software des Fahrzeugs sind bemerkenswert. Der Fathom wird mit integriertem Apple Maps in seinem Betriebssystem ausgeliefert und unterstützt laut den am Donnerstag veröffentlichten Informationen außerdem Android Auto und Apple CarPlay. Der Pick-up wird jedoch nicht mit Apples CarPlay Ultra der nächsten Generation kompatibel sein.

Der Innenraum bietet Platz für fünf Personen und mehr Raum als der Toyota-RAV4-Crossover. Außerdem verfügt das Fahrzeug über einen großen hochauflösenden Touchscreen und einen digitalen Autoschlüssel. Wie der F-150 Lightning und Hybridversionen wird der Fathom eine bidirektionale Stromversorgung ermöglichen. Jedes Fathom-Modell unterstützt BlueCruise. Für die Aktivierung dieses Fahrerassistenzsystems, bei dem die Hände nicht am Lenkrad bleiben müssen, fällt jedoch ein Aufpreis an.