SpaceX bereitet neues Mechazilla-Gerät für Starship in Florida vor

Das von Elon Musk geleitete Unternehmen SpaceX baut in Florida zügig eine neue Infrastruktur für sein riesiges Starship-Raketensystem auf. Aktuelle Bilder in den sozialen Medien zeigen den Transport des ersten Teils des riesigen mechanischen Greifarms, bekannt als "Mechazilla". Diese technologische Lösung soll den Prozess der Raketenwiederverwendung auf eine völlig neue Stufe heben. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Aufnahmen von @MaxQ, einem Vertreter von NASASpaceflight, zeigen, wie die mechanische "Klaue" aus dem Hangar X im Kennedy Space Center herausgeführt wird. Dieses Bauteil, das auf einer schweren Mehrachsplattform transportiert wird, ist ein integraler Bestandteil des Starship-Systems und wird am Serviceturm installiert. Seine Hauptaufgabe besteht darin, zurückkehrende Super Heavy-Booster in der Luft aufzufangen.

Revolutionäres Landesystem und seine Vorteile

Das Mechazilla-System ist eine der kühnsten Ideen der SpaceX-Ingenieure. Der Verzicht auf traditionelle Landebeine reduziert das Gesamtgewicht der Rakete und erhöht die Nutzlastkapazität. Vor allem verkürzt sich die Zeit für die Vorbereitung und den nächsten Start erheblich, da die Rakete direkt am Turm der Startrampe landet.

Laut ixbt.com laufen die Bauarbeiten am Standort SLC-37 in Florida derzeit auf Hochtouren. Spezialisten montieren den Startturm schrittweise und bereiten die Integration dieses komplexen Mechanismus vor. Eine solche Infrastruktur ist nicht nur ein technologischer Erfolg, sondern ein zentraler Baustein der Strategie von SpaceX zur Erhöhung der Startfrequenz.

Milliarden-Investitionen und Modernisierung

SpaceX plant, etwa 1,8 Milliarden Dollar in die Entwicklung des Starship-Programms in Florida zu investieren. Diese Mittel fließen nicht nur in den Bau neuer Startrampen, sondern auch in die Verbesserung bestehender Technologien. Das Unternehmen arbeitet gleichzeitig in mehreren Bundesstaaten, um die Möglichkeiten des Zugangs zum Weltraum zu erweitern.

Gleichzeitig halten die Modernisierungsarbeiten im Starbase-Weltraumbahnhof in Texas an. Dort demontieren Spezialisten mit einem leistungsstarken Liebherr LR11000-Kran alte Teile des ersten Startturms. Dies zeigt, dass SpaceX aus seinen ersten erfolgreichen Versuchen lernt und das Design der Ausrüstung kontinuierlich aktualisiert.

Die Lieferung des neuen Mechazilla-Geräts nach Florida bedeutet, dass das Starship-Projekt eine globale Dimension annimmt. Wenn die Tests in Texas erfolgreich abgeschlossen werden, könnte der neue Standort in Florida zum Hauptzentrum für monatliche oder sogar wöchentliche Flüge werden. Dies bringt die Reisen der Menschheit zum Mars und zum Mond näher.