Jürgen Klopp beeindruckt vom Spiel von Messi und Ronaldo bei der WM 2026

Der ehemalige Trainer des FC Liverpool, Jürgen Klopp, gab bekannt, dass er den Verlauf der Weltmeisterschaft 2026 aufmerksam verfolgt. Der erfahrene Fachmann verbarg nicht sein Erstaunen darüber, dass Ehrenlegenden wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo trotz ihres Alters immer noch auf höchstem Niveau spielen. Laut Klopp bleiben diese beiden Legenden die Hauptakteure des Turniers. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

In einem Interview mit Sky Sports lobte Klopp insbesondere die Reaktion von Cristiano Ronaldo auf die Kritik. Der portugiesische Star schaffte es, sich nach einem schwachen Start ins Turnier zurückzukämpfen. Klopp würdigte den 41-jährigen Stürmer, der im Spiel gegen Usbekistan, das mit 5:0 endete, einen Doppelpack erzielte. Mit diesem Ergebnis wurde Ronaldo zum erfolgreichsten Torschützen seines Landes in der Geschichte der Weltmeisterschaften.

"Als einfacher Zuschauer fasziniert mich das sehr, denn sie sind die größten Spieler der letzten zehn bis fünfzehn Jahre. Cristiano Ronaldo wurde nach dem ersten Spiel stark kritisiert, sogar ich habe das bemerkt. Aber mit einer solchen Intensität und Leidenschaft im Alter von 41 Jahren zurückzukommen, ist unglaublich. Dass er immer noch über Misserfolge ärgert und darauf reagiert, ist bewundernswert", sagt Jürgen Klopp.

Über Messis taktisches Genie

Klopp betonte zudem, dass er Lionel Messis Spiel gegen Österreich (2:0) live verfolgt habe und die Bewegungen des Argentiniers auf dem Platz einzigartig seien. Seiner Meinung nach ist Messis geringere Laufleistung keine Faulheit, sondern das Ergebnis einer taktischen Präzision auf höchstem Niveau und des "Scannens" des Spielfelds.

"Die Leute denken, er läuft nur herum, aber ich sage, er studiert das Feld. Selbst wenn der Ball woanders war, habe ich ihn beobachtet. Er misst die Distanzen, weiß genau, wo er stehen muss und wann er auf den rechten Flügel oder ins Zentrum ziehen muss. Im Spiel gegen Österreich erzielte er das erste Tor durch Können und das zweite, weil er es wollte. Hätte er den Elfmeter verwandelt, hätte er in zwei Spielen sechs Tore geschossen", fügte der deutsche Trainer hinzu.

Klopp betrachtet die Möglichkeit, das Spiel dieser großen Generation zu genießen, als ein historisches Ereignis. Er gab zu, dass er zwar seinen ehemaligen Schützling Alexis Mac Allister getroffen habe, aber die persönliche Begegnung mit Lionel Messi selbst für den 59-jährigen erfahrenen Trainer ein ganz besonderer Moment war.

Diese Ereignisse im Rahmen der WM 2026 zeigen, dass Messi und Ronaldo immer noch zur Weltelite des Fußballs gehören. Klopps Anerkennung bestätigt, dass nicht nur ihre körperliche Verfassung, sondern auch ihre mentale Stabilität und ihr taktisches Wissen immer noch auf dem höchsten Stand sind.