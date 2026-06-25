Starlink unter der Leitung von Elon Musk setzt die revolutionären Veränderungen in der Luftfahrtindustrie fort. Die spanische Fluggesellschaft Iberia hat offiziell ein hochgeschwindigkeitsfähiges Satelliten-Internet-System für den kommerziellen Einsatz in ihren Langstreckenflugzeugen eingeführt. Dieser Schritt dient der grundlegenden Verbesserung der Kommunikationsqualität in der Luft. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Der erste Test- und Einsatzflug fand am 23. Juni 2026 auf der Strecke Madrid — Sao Paulo statt. Das Flugzeug mit der Registrierung EC-MAA, das vom Flughafen Adolfo Suárez Madrid-Barajas abhob, wurde zum ersten Flugzeug in der Iberia-Flotte, das mit dem Starlink-System ausgestattet ist. Nun haben die Passagiere dieses Fluges während des Fluges Zugang zu einer Internetqualität, die mit der am Boden vergleichbar ist.

Technische Möglichkeiten und Geschwindigkeitswerte

Laut ixbt.com kann das Starlink-System an Bord Download-Geschwindigkeiten von bis zu 450–500 Mbps und Upload-Geschwindigkeiten von bis zu 70 Mbps bereitstellen. Vor allem funktioniert die Verbindung unterbrechungsfrei und mit minimaler Latenz. Dies ermöglicht es den Passagieren, nicht nur soziale Netzwerke zu nutzen, sondern auch über Videoanrufe zu kommunizieren und mit großen Dateien zu arbeiten.

Die Iberia-Geschäftsführung plant, diesen Service für alle Passagiere völlig kostenlos zu machen, unabhängig von der Flugklasse. Zudem bleibt die Internetverbindung vom Boarding-Prozess bis zur Ankunft am Zielort nahtlos bestehen. Im Gegensatz zu früheren Generationen von Satelliten-Internet entfällt so die Notwendigkeit, darauf zu warten, dass das Flugzeug eine bestimmte Höhe erreicht.

Umfassende Strategie und Zukunftspläne

Iberia strebt an, bis Ende 2026 fast 35 Prozent seiner Langstreckenflotte mit Starlink-Equipment auszustatten. Der Umfang des Projekts beschränkt sich jedoch nicht nur auf eine Fluggesellschaft. Die International Airlines Group (IAG), die Muttergesellschaft, plant, mehr als 500 Flugzeuge verschiedener zugehöriger Fluggesellschaften an dieses System anzubinden.

Starlink festigt schnell seine Position auf dem Luftfahrtmarkt. Derzeit haben weltweit 41 Fluggesellschaften Vereinbarungen zur Nutzung der Technologie von Elon Musk. Die Gesamtzahl der in das Programm aufgenommenen Flugzeuge hat bereits 7.000 überschritten. Zuvor hatte auch Southwest Airlines erfolgreich den ersten Flug mit dem Satelliten-Internet der neuen Generation durchgeführt.

Diese Neuigkeit ist auch für usbekische Reisende und Nutzer internationaler Flüge von Bedeutung, da die Frage einer qualitativ hochwertigen Verbindung auf Langstreckenflügen nach Europa und Amerika stets aktuell war. Es wird erwartet, dass die Verbreitung von Technologien wie Starlink die Internetnutzung während des Fluges in den kommenden Jahren von einem Luxus zu einem gewöhnlichen Standard machen wird.