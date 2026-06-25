Der südkoreanische Technologiegigant Samsung bereitet sich darauf vor, einen weiteren großen Schritt zu machen, um seine Führungsposition auf dem Markt für faltbare Smartphones zu stärken. Jüngsten Leaks zufolge wird das Unternehmen beim kommenden Galaxy Z Fold 8 Ultra die Bildschärfe auf eine neue Stufe heben. Dies wird das visuelle Erlebnis für die Nutzer erheblich verbessern. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut Informationen des bekannten Insiders Ice Universe wird das Galaxy Z Fold 8 Ultra ein Display mit einer „signifikant höheren Auflösung“ im Vergleich zum aktuellen Galaxy Z Fold 7 besitzen. Ob diese Änderung nur das Außendisplay, das innere flexible Panel oder beide Bildschirme betrifft, wurde noch nicht bekannt gegeben. Experten vermuten jedoch eine Erhöhung der ppi (Pixeldichte) auf beiden Panels.

Neue Standards der Bildschärfe

Zum Vergleich: Das Außendisplay des aktuellen Galaxy Z Fold 7 hat eine Dichte von 422 ppi, das innere flexible Display 368 ppi. Diese Werte bieten bereits eine hohe Bildqualität. Dennoch streben die Samsung-Ingenieure mit der Ultra-Version an, das Smartphone mit der klarsten Darstellung unter den faltbaren Geräten zu schaffen. Wie ixbt.com berichtet, ist ein solches technologisches Update besonders wichtig für Content-Ersteller und Mobile-Gaming-Fans.

Es wird zudem gesagt, dass nicht nur die Ultra-Version, sondern auch das Standard-Galaxy Z Fold 8 mit Bildschirmen ausgestattet sein wird, die die höchste Pixeldichte ihrer Klasse aufweisen. Dies ist Teil der Strategie von Samsung, die Konkurrenz, insbesondere chinesische Marken, im Segment der faltbaren Geräte zu übertreffen. Da die Fold-Serie auch auf dem usbekischen Markt zu den prestigeträchtigsten Gadgets gehört, ist das Interesse am neuen Modell naturgemäß hoch.

Präsentationsdatum und erwartete Modelle

Die offizielle Vorstellung der neuen Gerätegeneration wird nicht lange auf sich warten lassen. Berichten zufolge wird Samsung seine neue faltbare Linie am 22. Juli dieses Jahres bei einer speziellen Veranstaltung in London präsentieren. Folgende Modelle werden dort erwartet:

Galaxy Z Fold 8 — Standard-Business-Flaggschiff;

— Standard-Business-Flaggschiff; Galaxy Z Fold 8 Ultra — Premium-Modell mit maximalen technischen Möglichkeiten;

— Premium-Modell mit maximalen technischen Möglichkeiten; Galaxy Z Flip 8 — kompaktes und modernes Klapphandy.

Es ist anzumerken, dass Ice Universe, der diese Informationen verbreitete, für seine präzisen Vorhersagen bekannt ist. Er berichtete bereits als einer der Ersten über die „Notches“ beim iPhone X, das Design des iPhone 14 und die 200-Megapixel-Sensoren von Samsung. Seine Quellen in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Samsung belegen die hohe Zuverlässigkeit dieser Informationen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Galaxy Z Fold 8 Ultra nicht nur durch seine Faltfunktion, sondern auch durch die Bildschirmqualität neue Standards auf dem Smartphone-Markt setzen könnte. Sollten die erwarteten Verbesserungen der Bildschärfe umgesetzt werden, wäre dies ein weiterer Sieg für Samsung in der Evolution faltbarer Geräte.