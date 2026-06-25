Mbappe gegen Haaland: Warum es nicht das Niveau von Messi und Ronaldo erreicht

Fast zwanzig Jahre lang genoss die Fußballwelt den unerbittlichen Kampf zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Da diese Ära zu Ende geht, haben Experten und Fans das Duo Kylian Mbappe und Erling Haaland als die nächste große Rivalität anerkannt. Doch im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2026 wurde deutlich, dass der Kampf zwischen diesen beiden Stars nicht das erwartete Niveau erreicht hat. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Die derzeit in den USA stattfindende Gruppenphase der Weltmeisterschaft wird als Moment gesehen, der diese „schlummernde“ Rivalität wecken könnte. Laut Goal.com trafen Mbappe und Haaland in Gruppe I aufeinander und gehören derzeit zu den Hauptanwärtern auf den Goldenen Schuh. Beide Stürmer erzielten in den ersten zwei Runden Doppelpacks gegen den Irak und Senegal und verbuchten jeweils vier Tore.

Unterschiede zwischen Ligen und Vereinen

Warum hat die Konfrontation zwischen Mbappe und Haaland nicht das Niveau von Messi und Ronaldo erreicht? Als Hauptgrund wird angeführt, dass sie in verschiedenen Meisterschaften spielen. Während Erling Haaland in der englischen Premier League zur Legende von Manchester City wird, agiert Kylian Mbappe als neuer Star der „Galacticos“ von Real Madrid in der spanischen La Liga. Sie sind gezwungen, nur indirekt um die Champions League oder den Goldenen Schuh Europas zu konkurrieren.

Zum Vergleich: Die Messi-Ronaldo-Rivalität entstand auf dem Höhepunkt des El Clasico, in einer Zeit, in der der spanische Fußball einem vollständigen Duopol unterlag. Die Feindseligkeit zwischen Barcelona und Real Madrid, befeuert durch Persönlichkeiten wie Jose Mourinho und Sergio Ramos, machte diese Rivalität zu einem globalen Drama. Den heutigen Stars fehlen die Möglichkeiten für solche direkten und regelmäßigen Zusammenstöße.

Ein neuer Wendepunkt bei der Weltmeisterschaft

Dennoch könnte die Weltmeisterschaft 2026 diese Situation ändern. Das Spiel in Boston um den Gruppensieg gibt diesen beiden Stürmern die Chance, alte Rechnungen zu begleichen. Interessanterweise liegen beide jungen Stars derzeit im Rennen um die Torschützenkönigskrone hinter dem großen Lionel Messi zurück. Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft erzielte in den ersten zwei Spielen fünf Tore.

Auch das globale Ansehen von Manchester City beeinflusst diese Rivalität. Viele neutrale Fans betrachten die Erfolge des Clubs, die durch Investitionen aus Abu Dhabi ermöglicht wurden, mit einer gewissen Kühle. Real Madrid hält Mbappe durch seine historische Größe ständig im Rampenlicht. Solche Faktoren werfen einen leichten Schatten auf Haalands Popularität, unabhängig davon, wie hoch seine individuellen Ergebnisse sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es kein Zweifel ist, dass Mbappe und Haaland die stärksten Fußballer ihrer Zeit sind. Damit ihre Rivalität jedoch das legendäre Messi-Ronaldo-Niveau erreicht, fehlen nicht nur statistische Werte, sondern auch direkte Duelle auf dem Platz und emotional aufgeladene historische Konflikte. Vielleicht dient gerade die aktuelle WM als der eigentliche Beginn dieser neuen Ära.