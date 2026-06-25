Erstes Paar für die WM 2026 Playoffs feststehend

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Erstes Paar für die WM 2026 Playoffs feststehend

Die erste Paarung für die K.-o.-Runde der Weltmeisterschaft 2026 steht fest. Kanada und Südafrika treffen im Achtelfinale (Round of 32) auf dem Weg in die nächste Runde aufeinander.

Die kanadische Nationalmannschaft unter Jesse Marsch beendete die Gruppenphase in Gruppe V auf dem zweiten Platz. Als einer der Gastgeber sammelten die Kanadier in drei Spielen 4 Punkte und sicherten sich so den Einzug in die Playoffs.

Auch die südafrikanische Nationalmannschaft unter Hugo Broos sammelte in der Gruppenphase 4 Punkte. Die Afrikaner besiegten Südkorea im entscheidenden Spiel mit 1:0, nahmen dem Gegner den zweiten Platz ab und zogen aus Gruppe A in die Playoffs ein.

Nun gibt es für beide Teams keinen Raum für Fehler. Der Sieger setzt seinen Weg bei der Weltmeisterschaft fort, während die unterlegene Mannschaft aus dem Turnier ausscheidet.

Das Achtelfinalspiel zwischen Kanada und Südafrika findet am 28. Juni im SoFi Stadium in Los Angeles statt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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