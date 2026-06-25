Kann Usbekistan die Play-offs erreichen? Alles entscheidet sich im letzten Spieltag

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Kann Usbekistan die Play-offs erreichen? Alles entscheidet sich im letzten Spieltag

Die Chance der usbekischen Nationalmannschaft, die Play-off-Phase der Weltmeisterschaft 2026 zu erreichen, besteht weiterhin. Doch für die „Weißen Wölfe“ könnte ein Sieg allein nicht ausreichen, um in die nächste Runde einzuziehen.

Die unter Fabio Cannavaro stehende Nationalmannschaft hat die Chance verpasst, die Gruppe K auf dem ersten oder zweiten Platz zu beenden. Nun kann Usbekistan nur noch über den Weg der besten Gruppendritten ein Ticket für das Achtelfinale lösen.

Dafür muss die Nationalmannschaft am letzten Spieltag die Demokratische Republik Kongo besiegen. Ein möglichst hoher Sieg ist von großer Bedeutung, da bei Punktgleichheit die Tordifferenz zu einem der entscheidenden Kriterien wird.

Im aktuellen Ranking der Drittplatzierten führt Bosnien und Herzegowina mit 4 Punkten. Die Bosnier haben ihren Platz in den Play-offs bereits gesichert.

Danach folgen Schweden, Kroatien, Südkorea, Algerien, Paraguay und Schottland mit jeweils 3 Punkten. Kap Verde und Belgien haben jeweils 2 Punkte. Die Demokratische Republik Kongo und Ecuador haben einen Punkt gesammelt, während Senegal bisher punktlos ist.

Die Aufgabe für Usbekistan ist klar: Kongo schlagen und auf die Ergebnisse der anderen Gruppen warten. Damit die Chancen der „Weißen Wölfe“ steigen, müssen mehrere Konkurrenten im Kampf um den dritten Platz Punkte verlieren oder unterliegen.

Letzte Spieltagsbegegnungen der Teams im Kampf um den dritten Platz:

  • Japan — Schweden

  • Kroatien — Ghana

  • Algerien — Österreich

  • Paraguay — Australien

  • Kap Verde — Saudi-Arabien

  • Neuseeland — Belgien

  • DR Kongo — Usbekistan

  • Ecuador — Deutschland

  • Senegal — Irak

RANKING DER DRITTPLATZIERTEN TEAMS

Insbesondere die Ergebnisse von Schweden, Kroatien, Algerien und Paraguay sind für Usbekistan von großer Bedeutung. Wenn diese Teams Punkte verlieren, haben die „Weißen Wölfe“ die Chance, sie zu überholen. Auch ein Nicht-Sieg von Kap Verde und Belgien könnte Usbekistan helfen.

Doch vor allen Berechnungen muss Cannavaros Team seine eigene Aufgabe erfüllen. Ein Unentschieden oder eine Niederlage gegen die DR Kongo würde die Play-off-Hoffnungen beenden. Ein Sieg bewahrt ein komplexes, aber realistisches Szenario, das Usbekistan in die nächste Phase der WM führen könnte.

Somit liegt das Schicksal der usbekischen Nationalmannschaft nicht nur in den eigenen Händen, sondern hängt auch von den Ergebnissen des letzten Spieltags in anderen Gruppen ab. Jetzt zählt jedes Tor, jeder Punkt und sogar die Tordifferenz.

UsbekistanFabio CannavaroDemokratische Republik KongoBosnien und HerzegowinaKroatien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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