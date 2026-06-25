Airbus bereitet Einführung des neuen A220-500 vor: Ein würdiger Rivale für die Boeing 737 MAX 8

Airbus, ein führender Gigant der Luftfahrtwelt, steht kurz vor der Erweiterung seiner A220-Familie, einem seiner erfolgreichsten Projekte. Es wird erwartet, dass das Unternehmen bis Ende dieses Jahres eine endgültige Entscheidung über die Produktion einer verlängerten Version dieses Flugzeugs — des Modells A220-500 — treffen wird. Laut einer Erklärung von Guillaume Faure, dem Leiter von Airbus Canada, im Werk Mirabel in Kanada, bereitet sich das Unternehmen in jeder Hinsicht auf den Start des Programms vor, obwohl das Projekt noch nicht offiziell bestätigt wurde. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die neue A220-500 Modifikation ist die logische Fortsetzung des aktuellen A220-300 Modells und sieht fünf zusätzliche Sitzreihen in der Kabine vor. Infolgedessen erhöht sich die Passagierkapazität des Flugzeugs auf bis zu 185 Personen. Dies macht den Liner zu einem direkten Konkurrenten des Boeing 737 MAX 8 Modells auf dem Markt für Mittelstreckenflüge. Laut ixbt.com warten viele Fluggesellschaften schon lange auf ein solches wirtschaftliches und kapazitätsstarkes Modell.

Marktnachfrage und Interesse von AirAsia

Das Interesse an dem neuen Modell ist bereits jetzt hoch. Insbesondere AirAsia, eine der größten Billigfluggesellschaften Asiens, erklärte ihre Bereitschaft, sofort 150 A220-500 Flugzeuge zu kaufen, falls das Programm offiziell angekündigt wird. Die Airbus-Ingenieure haben beschlossen, die charakteristische komfortable Kabinenkonfiguration in der 2+3 Anordnung auch im neuen Modell beizubehalten. Dies gewährleistet mehr Platz und Komfort für die Passagiere.

Die Unternehmensleitung strebt an, den Kunden eine technisch unkomplizierte, zuverlässige und schnell auf den Markt kommende Lösung anzubieten. Derzeit arbeiten Experten daran, das ideale Gleichgewicht zwischen Flugzeuggewicht, Passagierkapazität und Flugreichweite zu finden. Gleichzeitig wurde bekannt, dass für das neue Modell keine alternativen Triebwerke gesucht werden.

Triebwerke und Produktionskapazitäten

Bisher bleibt Pratt & Whitney der einzige Triebwerkslieferant. Deren PW1500G-Einheiten werden auch in den neuen Linern installiert. Airbus-Vertreter halten den Wechsel zu einem anderen Hersteller für einen sehr teuren und komplexen Prozess. Stattdessen ist geplant, die Zuverlässigkeitsprobleme der bestehenden Triebwerke bis Ende 2026 vollständig zu beheben. Ab 2027 wird erwartet, dass sich die Lebensdauer dieser Triebwerke erheblich verlängert.

Gleichzeitig prüft Airbus die Erweiterung der Produktionskapazitäten in Mirabel. Die erfolgreiche Umsetzung des A220-500 Projekts erfordert erhebliche Investitionen. Das Unternehmen strebt an, bis 2028 eine Produktionsrate von 13–14 Flugzeugen pro Monat zu erreichen. Dieser Wert ist von entscheidender Bedeutung, damit das gesamte Programm wirtschaftlich rentabel ist und stabile Gewinne abwirft.

Diese Neuigkeit könnte auch für den Luftfahrtmarkt in Usbekistan von großer Bedeutung sein. Da die Zahl der Inlands- und Regionalflüge in unserem Land zunimmt, könnten wirtschaftliche und moderne Liner wie der A220-500 in Zukunft geeignete Kandidaten für die Modernisierung der Flotten lokaler Fluggesellschaften sein.