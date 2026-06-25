Bosnien und Herzegowina erreicht Play-offs mit historischem Ergebnis

Die Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina hat ein historisches Ergebnis erzielt und den Einzug in die Play-off-Runde der Weltmeisterschaft 2026 geschafft.

Das Team unter der Leitung von Sergej Barbarez beendete die Gruppenphase mit 4 Punkten auf dem dritten Platz. Die Bosnier sind die erste Nationalmannschaft, die sich als Gruppendritter hinter der Schweiz und Kanada für die Play-offs qualifiziert hat.

Dieses Ergebnis ist von besonderer Bedeutung für die Geschichte des bosnisch-herzegowinischen Fußballs, da es dem Team zum ersten Mal gelang, die Play-offs einer Weltmeisterschaft zu erreichen.

Zuvor nahmen die Bosnier an der Weltmeisterschaft 2014 teil. Auch bei diesem Turnier belegte die Mannschaft den dritten Platz in der Gruppe, konnte jedoch aufgrund des damaligen Formats nicht in die nächste Runde einziehen.

Zwölf Jahre später ist Bosnien und Herzegowina zurück auf der Weltbühne und hat sich diesmal ein historisches Ticket gesichert. Nun wird das Team versuchen, seinen Weg in den Play-offs fortzusetzen.