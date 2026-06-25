Weiterer Magnetsturm auf der Erde beobachtet: Aktivität der Stufe G1 registriert

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Weiterer Magnetsturm auf der Erde beobachtet: Aktivität der Stufe G1 registriert

Der Planet Erde ist in eine weitere Phase geomagnetischer Schwankungen eingetreten. Experten stellen fest, dass der Magnetsturm, der in der Nacht begann, in den frühen Morgenstunden seinen Höhepunkt erreichte und einen Wert der Stufe G1 verzeichnete. Obwohl dieses Ereignis keine signifikanten Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit oder technologische Systeme hat, kann es bei wetterempfindlichen Personen zu gewissen Unbehagen führen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com ist die Hauptursache dieser geomagnetischen Störung die Erhöhung der Sonnenwindgeschwindigkeit infolge eines koronalen Lochs auf der Sonne. Auf Bildern, die mit Beobachtungskameras und Spezialgeräten aufgenommen wurden, ist diese koronale Struktur deutlich erkennbar. Es ist anzumerken, dass das Auftreten solcher nicht standardförmiger Löcher auf der Sonne in letzter Zeit zu einem häufigen Ereignis geworden ist.

Prognosen zeigen, dass der Sturm bereits seinen Höhepunkt überschritten hat und in den nächsten Stunden keine weitere Verstärkung erwartet wird. Berechnungen von Wissenschaftlern zufolge wird sich die Situation bald stabilisieren und das geomagnetische Feld in seinen Normalzustand zurückkehren. Die Stufe G1 ist der schwächste Wert auf einer fünfstufigen Skala und verursacht normalerweise keine schwerwiegenden Störungen in Energiesystemen oder Kommunikationsmitteln.

Sonnenaktivität und Juni-Zusammenfassung

Man kann sagen, dass der Juni dieses Jahres aus geomagnetischer Sicht relativ ruhig verläuft. Seit Beginn des Monats wurden auf der Erde insgesamt an vier Tagen Magnetstürme registriert. Dieser Wert ist deutlich niedriger im Vergleich zu den hohen Zyklen der Sonnenaktivität in früheren Perioden, insbesondere zu Beginn des 21. Jahrhunderts.

Experten betrachten diesen Prozess als Teil eines natürlichen Zyklus. Obwohl die aktuellen Schwankungen nicht stark sind, empfehlen Ärzte Patienten mit chronischen Erkrankungen, insbesondere Personen mit Blutdruck- und Herz-Kreislauf-Problemen, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. An solchen Tagen ist es ratsam, mehr Wasser zu trinken und körperliche Anstrengungen zu vermeiden.

Im Zeitalter moderner Technologien können solche Naturphänomene auch geringfügige Auswirkungen auf den Betrieb von Satelliten und GPS-Systemen haben. Stürme der Stufe G1 beschränken sich jedoch normalerweise auf das kurzzeitige Auftreten von Polarlichtern in hohen Breitengraden. In Regionen wie Usbekistan verläuft dieser Prozess nahezu unbemerkt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der nächste Höhepunkt der Sonnenaktivität nach dem erwarteten Modell entwickelt hat. In den kommenden Tagen werden keine neuen starken Stürme erwartet, was für die Bevölkerung und technische Dienste beruhigend wirkt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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