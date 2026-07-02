Apple führt Anfang nächsten Jahres neue iPad Pro und MacBook Pro Modelle ein

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Apple führt Anfang nächsten Jahres neue iPad Pro und MacBook Pro Modelle ein

Apple plant für die erste Hälfte 2025 ein großes Produkt-Update. Laut Bloomberg arbeitet der Technologiegigant derzeit an vier neuen iPad Pro Tablets mit deutlich gesteigerter Leistung und einem neuen MacBook Pro für das erschwingliche Segment. Diese Neuerungen sollen die Position des Unternehmens auf dem Tablet- und Laptop-Markt weiter stärken. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Derzeit arbeiten die Ingenieure des Unternehmens an einem neuen Laptop mit dem internen Codenamen K104. Dieses Gerät wird voraussichtlich ein relativ günstigeres Modell in der MacBook Pro-Reihe sein. Zudem plant Apple, im selben Zeitraum des nächsten Jahres seinen Prozessor der nächsten Generation — den M7 Chip — vorzustellen. Es wird erwartet, dass dieser Chip die Rechenleistung neuer Geräte auf eine neue Stufe heben wird.

Was kann von der nächsten Gerätegeneration erwartet werden?

Die iPad Pro Modelle wurden zuletzt im Oktober letzten Jahres aktualisiert. Daher ist das Interesse an neuen Tablets unter den Nutzern hoch. Neue iPad Pro Modelle könnten nicht nur mit schnelleren Prozessoren, sondern auch mit verbesserten Display-Technologien ausgestattet werden. Dies schafft zusätzliche Vorteile für Grafikdesigner und professionelle Anwender.

Es ist anzumerken, dass Apple im März dieses Jahres das MacBook Neo Modell vorstellte, das mit dem A18 Chip für das High-End-Segment von MacBook Pro und iPhone arbeitet. Der erwartete neue Laptop wird jedoch die vollen Funktionen eines MacBook Pro vereinen und den Nutzern eine größere Auswahl bieten. Dies ist eine besonders wichtige Nachricht für Kunden, die ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.

Preispolitik und Marktkonjunktur

Diese Pläne von Apple fallen in eine Zeit, in der Vorbereitungen für die Ära nach Tim Cooks Führung getroffen werden und Probleme in der Lieferkette die Preise beeinflussen. Laut Cook haben Schwierigkeiten bei Logistik und Bauteilen zu einer Erhöhung der Produktkosten geführt. Beispielsweise stieg der Preis für ein MacBook Pro Modell mit 1 TB Speicher kürzlich von 1.699 $ auf 1.999 $.

Daher könnte die Einführung relativ erschwinglicher Tablets und Laptops eine strategisch richtige Entscheidung des Unternehmens sein. Dies hilft, die Markentreue der Kunden angesichts teurerer Flaggschiff-Modelle zu erhalten. Bisher hat Apple zu diesen Informationen keinen offiziellen Kommentar abgegeben, doch Insider betonen, dass das nächste Frühjahr reich an Neuigkeiten sein wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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