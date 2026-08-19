Bayern-München-Stürmer Harry Kane hat erklärt, dass sein Wunsch, nach seiner Zeit in Deutschland in die Premier League zurückzukehren, deutlich nachgelassen hat. Wie Goal.com berichtet, gab der Kapitän der englischen Nationalmannschaft zu, dass er Alan Shearers historischen Rekord nicht mehr unbedingt brechen muss und kurz vor der Unterzeichnung eines neuen Vertrags beim Münchner Klub steht. Goal.com berichtet .

2023 wechselte der Stürmer für 86,4 Millionen Pfund von Tottenham zu Bayern. Damals erwarteten viele, dass er seine 213 Premier-League-Tore weiter erhöhen, Alan Shearers Rekord von 260 Treffern brechen und definitiv in die Premier League zurückkehren würde.

Das Leben in München und neue Perspektiven

Nach der Entgegennahme des Europäischen Goldenen Schuhs sprach Harry Kane am Mittwoch offen über seine Zukunftspläne. Seinen Worten zufolge dachte er bei seiner Ankunft in Deutschland zunächst, dass er eines Tages zurückkehren würde. Mit der Zeit habe sich dieser Wunsch jedoch vollständig verändert.

“Als ich zunächst gegangen bin, dachte ich natürlich, dass ich irgendwann zurückkehren würde. Aber inzwischen ist dieser Wunsch nicht mehr wirklich da. Ich fühle mich in München sehr glücklich. Dieser Ort hat mir eine andere Fußballwelt außerhalb Englands eröffnet und dazu geführt, dass ich den europäischen Fußball noch mehr schätze”, sagte der Stürmer.

Aufschwung unter Vincent Kompany

Der 33-jährige Stürmer erzielte in der vergangenen Saison unter Vincent Kompany 61 Tore in 51 Spielen in allen Wettbewerben. Er zeigte sich nicht nur mit seinen individuellen Leistungen, sondern auch mit seinem Familienleben in München zufrieden. Der Spieler, der in sein letztes Jahr des ursprünglichen Vierjahresvertrags geht, soll Gespräche über eine Verlängerung seiner Zusammenarbeit mit Bayern aufgenommen haben.

Kane betonte, dass Cheftrainer Vincent Kompany sein Spiel auf eine neue Stufe gehoben habe. Taktische Disziplin in Defensive und Offensive sowie die große Freiheit der Spieler auf dem Platz hätten die produktivste Phase seiner Karriere eingeleitet.

“Ich denke, das ist zweifellos die beste Version meiner selbst in meiner Karriere. Die vergangene Saison hat das deutlich gezeigt”, schloss der Stürmer.