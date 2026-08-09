Mann erfährt nach 8 Jahren, dass seine Frau genetisch männlich ist

·1.9K·Gesellschaft
Mann erfährt nach 8 Jahren, dass seine Frau genetisch männlich ist

Vor der Hochzeit sagte die Frau, sie habe keine gesundheitlichen Probleme. Danach heiratete das Paar und lebte acht Jahre zusammen.

Jahre später erfuhr der Mann jedoch, dass seine Frau genetisch männlich war. Diese Information soll für ihn völlig unerwartet gewesen sein.

Die größte Frage ist, warum dieses Merkmal weder vor der Ehe noch während der achtjährigen Ehe festgestellt wurde. Unklar ist auch, durch welche medizinische Untersuchung der Zustand bekannt wurde.

Da keine weiteren Einzelheiten des Vorfalls veröffentlicht wurden, bleiben verschiedene Fragen weiterhin unbeantwortet.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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