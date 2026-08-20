MagicOS 11 stellt neue Technologie zur Speicherbereinigung vor

Honor hat angekündigt, in seiner neuen Software, der Benutzeroberfläche MagicOS 11, eine Technologie einzuführen, die den internen Speicherbedarf von Smartphones deutlich reduzieren kann. Laut Ixbt.com berichtet dies.

Angesichts steigender Preise für Flash-Speicher gewinnen solche Funktionen zunehmend an Bedeutung. Laut einem Vertreter des Honor-Teams für Produktsupport und Updates können Nutzer nach dem Wechsel auf die neue Version mehr freien Speicher haben als während der Installation. Dieses Ergebnis wird durch eine umfassende Optimierung des vom System und den Apps verwendeten Flash-Speichers erzielt.

Möglichkeiten zur Speicheroptimierung

Zur Erinnerung: Eine ähnliche Funktion in der im vergangenen Jahr vorgestellten Benutzeroberfläche MagicOS 10 konnte in bestimmten Szenarien mehr als 50 GB Speicher freigeben. Nach Angaben des Unternehmens auf Grundlage interner Tests erzielt die Storage Space Optimization Technology 2.0 der nächsten Generation eine noch höhere Effizienz.

Wie viel freier Speicher auf einem Gerät tatsächlich gewonnen wird, hängt jedoch von den persönlichen Daten des Nutzers ab. Entscheidend sind die Anzahl der installierten Apps, System-Cache-Dateien und das Gesamtvolumen der angesammelten Daten. In jedem Fall schafft dieser Ansatz zusätzlichen Komfort für Besitzer moderner Smartphones.

Umgang mit selten genutzten Apps

Die Software umfasst außerdem einen speziellen Mechanismus für selten genutzte Apps. Im Bereinigungsbereich kann das System den von solchen Apps belegten Speicher automatisch reduzieren, ohne ihre Funktionsfähigkeit zu beeinträchtigen.

Bei einer von Honor präsentierten Demonstration wurde anschaulich gezeigt, wie die Größe einer solchen App auf 220 MB reduziert wurde. Die neue Funktion dürfte besonders für Besitzer älterer Smartphones nützlich sein, deren freier Speicher im Laufe der Zeit durch Systemupdates, App-Caches und persönliche Daten immer knapper geworden ist.