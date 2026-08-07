In Afghanistan gab ein Vater seine Tochter 10 Jahre lang als Jungen aus

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In Afghanistan gab ein Vater seine Tochter 10 Jahre lang als Jungen aus

In Afghanistan gab ein Vater seine Tochter zehn Jahre lang als Jungen aus, damit sie eine Ausbildung erhalten und ein freieres Leben führen konnte. Ihr Aussehen wurde verändert, und sie wurde ihrem Umfeld als Sohn der Familie vorgestellt.

Auf diese Weise besuchte das Mädchen die Schule, konnte sich freier draußen bewegen und von Möglichkeiten profitieren, die vielen Mädchen verwehrt bleiben. Die Entscheidung ihres Vaters ermöglichte ihr Bildung und ein Gefühl von Freiheit.

In einigen Ländern gelten für Mädchen erhebliche Einschränkungen beim Zugang zu Bildung, bei der freien Bewegung im öffentlichen Raum und bei der selbstständigen Wahl ihrer Zukunft. Dadurch verlieren viele Mädchen die Möglichkeit, zu lernen und einen Beruf zu ergreifen.

Afghanistan
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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