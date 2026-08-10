Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch

Cristiano Ronaldo und die angebliche Hochzeit von Georgina Rodríguez sorgten auf Madeira für großes Aufsehen. Am Samstag, dem 8. August, versammelten sich Hunderte Menschen rund um die Kathedrale, um auf den Fußballstar zu warten – die Handykameras waren bereit.

Doch weder der lang erwartete „Bräutigam“ noch die „Braut“ kamen. Als sich die Türen der Kathedrale öffneten, erkannten die Fans, dass sie die Hochzeit eines völlig anderen Paares miterlebt hatten.

Hunderte kamen, um Ronaldo zu sehen

Unter Einheimischen und Fußballfans verbreitete sich das Gerücht, Cristiano Ronaldo werde seine langjährige Partnerin Georgina Rodríguez ausgerechnet auf Madeira heiraten.

Das Gerücht verbreitete sich rasend schnell.

Rund um die Kathedrale im Stadtzentrum versammelten sich Hunderte Menschen. Viele hofften, den Al-Nassr-Stürmer und Georgina mit eigenen Augen ankommen zu sehen und den historischen Moment mit ihren Handys festzuhalten.

Einige Fans warteten lange vor der Kathedrale.

Doch von den Hauptpersonen fehlte jede Spur.

Die Türen öffneten sich, doch statt Ronaldo kam ein anderes Paar heraus

Als die Spannung ihren Höhepunkt erreichte, öffneten sich die Türen der Kathedrale.

Die Menschen hoben ihre Handys und Kameras und waren bereit, Ronaldo und Georgina zu filmen.

Doch nach draußen kam ein völlig anderes frisch verheiratetes Paar – Nicole und Fabio .

Erst da wurde die Wahrheit klar: An diesem Tag fand in der Kathedrale tatsächlich eine Trauung statt, doch sie hatte keinerlei Verbindung zu Cristiano Ronaldo.

So wurden die Hunderte, die sich wegen der Hochzeit des Fußballstars versammelt hatten, zufällig zu „Gästen“ am wichtigsten Tag einer anderen Familie.

Ronaldos Reaktion machte die Situation noch amüsanter

Amüsant war vor allem, dass die Geschichte Cristiano Ronaldo selbst erreichte.

Der portugiesische Fußballer reagierte online auf einen Beitrag über den Vorfall mit lachenden Emojis und zeigte damit, dass er die Situation mit Humor nahm.

Das Gerücht bestätigte er jedoch nicht.

So wurde die „Ronaldo-Hochzeit“ auf Madeira auch ohne die Anwesenheit des Fußballers zu einem der meistdiskutierten Ereignisse des Tages.

Das größte Geheimnis ist noch ungelöst

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez leben seit vielen Jahren zusammen. Daher ist es verständlich, dass jede Nachricht über eine mögliche Hochzeit großes öffentliches Interesse weckt.

Der Fußballer hat bisher jedoch weder ein genaues Hochzeitsdatum noch einen Ort genannt.

Der Vorfall auf Madeira zeigte eines: Schon ein unbestätigter Bericht über Ronaldos Hochzeit kann Hunderte Menschen auf die Straße bringen.

Diesmal erlebten die Fans keine Hochzeit mit einem Staraufgebot, sondern den glücklichen Tag eines Paares namens Nicole und Fabio.

Ronaldo verfolgte das Ganze lediglich mit einigen lachenden Emojis.

Die wichtigste Frage bleibt offen: Wann findet die echte Hochzeit von Cristiano und Georgina statt?

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