Xiaomi bringt neues Bügelsystem auf den Markt, das acht Lagen Seide durchdringen kann

·0·Technologie
Xiaomi bringt neues Bügelsystem auf den Markt, das acht Lagen Seide durchdringen kann

Xiaomi, das seine Position auf dem Haushaltsgerätemarkt weiter stärkt, hat in China sein neuestes innovatives Produkt vorgestellt. Laut ixbt.com ist das leistungsstarke Dampfbügelsystem Mijia Pressurized Steam Ironing Machine in den Verkauf gestartet. Das Gerät erweitert die Möglichkeiten herkömmlicher Bügeleisen erheblich und soll die Pflege von Kleidung grundlegend verändern. Die Publikation berichtet darüber.

Technische Möglichkeiten und hohe Effizienz

Das neue Gerät ist mit einer elektromagnetischen Pumpe ausgestattet, die einen Druck von bis zu 500 kPas erzeugt, sowie mit einem Boilersystem, das eine kontinuierliche Dampfleistung von bis zu 40 Gramm pro Minute liefert. Laut Xiaomi beträgt die Leistung 2200 W, und der heiße Dampf kann nicht nur gewöhnliche Stoffe, sondern auch acht Lagen Seide problemlos durchdringen. Die Effizienz beim Glätten von Falten erreicht bis zu 90%.

Eine der wichtigsten Besonderheiten des Bügelsystems ist sein sekundäres Heizsystem. Dabei wird der Dampf direkt an der Bügelsohle zusätzlich auf bis zu 135 Grad erhitzt. Dadurch wird die Kondensatbildung deutlich reduziert, sodass keine Feuchtigkeit auf der Kleidung zurückbleibt und kein langes anschließendes Trocknen erforderlich ist. Die Bügelsohle mit Keramik-Emaille-Beschichtung sorgt zudem für leichtes Gleiten über den Stoff und eine gleichmäßige Wärmeverteilung.

Bedienkomfort und Sicherheit

Mit dem Gerät können Kleidungsstücke nicht nur gebügelt, sondern mithilfe hoher Temperaturen auch desinfiziert werden. Laut Xiaomi liegt die Effizienz bei der Bakterienvernichtung bei 99,99%, was auch für die Reinigung von Kinderkleidung von großer Bedeutung ist. Ein komfortables Bügelbrett mit stufenlos verstellbarem Winkel von 0 bis 90 Grad ist in das Gerät integriert.

Alle Bedienelemente befinden sich direkt am Griff. Dadurch muss man sich weder zum Einschalten des Geräts noch zum Einstellen der Dampfleistung bücken. Nutzer können folgende Modi und Funktionen verwenden:

  • Spezieller Modus für leichte Sommerkleidung
  • Modus für dickere Übergangskleidung
  • Verstärkter Dampfmodus für Winterstoffe und besonders hartnäckige Falten
Zu den intelligenten Funktionen gehören der automatische Start der Dampfzufuhr beim Aufnehmen des Griffs und deren Stoppen beim Loslassen. Der 2-Liter-Wassertank reicht für bis zu 40 Minuten Dauerbetrieb aus – genug für etwa 17 Hemden, 20 Hosenpaare oder 14 Sakkos. Für die Sicherheit sorgt ein vierstufiges Schutzsystem mit Thermosicherung, automatischer Abschaltung beim Umkippen, Temperaturkontrolle und Abschaltung nach 30 Minuten ohne Bewegung.

Was den Preis betrifft, wurde das Gerät zunächst auf der Plattform JD.com für 587,05 Yuan, also etwa 85 Dollar, angeboten. Unter Berücksichtigung von Rabattgutscheinen und staatlichen Subventionen sinkt der Preis jedoch auf 65 Dollar. Derzeit bietet Xiaomi das Produkt nur auf dem heimischen Markt an.

XiaomiBügelsystemMijiaTechnologieNachrichten
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Am 28. August ist eine partielle Mondfinsternis mit einem roten Mond zu sehenAm 28. August ist eine partielle Mondfinsternis mit einem roten Mond zu sehenHeute, 21:22Dell 15 D15261 vorgestellt: Die Funktionen des neuen 700-Dollar-LaptopsDell 15 D15261 vorgestellt: Die Funktionen des neuen 700-Dollar-LaptopsHeute, 19:55Google stellt im September neue Android-Laptops vorGoogle stellt im September neue Android-Laptops vorHeute, 17:59Xiaomi bringt einen smarten Trinkbrunnen für Katzen mit 90 Tagen Laufzeit auf den MarktXiaomi bringt einen smarten Trinkbrunnen für Katzen mit 90 Tagen Laufzeit auf den MarktHeute, 15:28SpaceX absolvierte 2026 seinen 100. Jubiläumsflug ins AllSpaceX absolvierte 2026 seinen 100. Jubiläumsflug ins AllHeute, 13:23NASA veröffentlicht Foto eines Mondkraters nach dem Einschlag einer Falcon 9NASA veröffentlicht Foto eines Mondkraters nach dem Einschlag einer Falcon 9Heute, 12:23
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
Beispiellose Konkurrenz auf dem Smartphone-Markt: 5 Flaggschiffe erscheinen im September 2026
Beispiellose Konkurrenz auf dem Smartphone-Markt: 5 Flaggschiffe erscheinen im September 2026