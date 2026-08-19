Xiaomi bringt neues Bügelsystem auf den Markt, das acht Lagen Seide durchdringen kann
Xiaomi, das seine Position auf dem Haushaltsgerätemarkt weiter stärkt, hat in China sein neuestes innovatives Produkt vorgestellt. Laut ixbt.com ist das leistungsstarke Dampfbügelsystem Mijia Pressurized Steam Ironing Machine in den Verkauf gestartet. Das Gerät erweitert die Möglichkeiten herkömmlicher Bügeleisen erheblich und soll die Pflege von Kleidung grundlegend verändern. Die Publikation berichtet darüber.
Technische Möglichkeiten und hohe EffizienzDas neue Gerät ist mit einer elektromagnetischen Pumpe ausgestattet, die einen Druck von bis zu 500 kPas erzeugt, sowie mit einem Boilersystem, das eine kontinuierliche Dampfleistung von bis zu 40 Gramm pro Minute liefert. Laut Xiaomi beträgt die Leistung 2200 W, und der heiße Dampf kann nicht nur gewöhnliche Stoffe, sondern auch acht Lagen Seide problemlos durchdringen. Die Effizienz beim Glätten von Falten erreicht bis zu 90%.
Eine der wichtigsten Besonderheiten des Bügelsystems ist sein sekundäres Heizsystem. Dabei wird der Dampf direkt an der Bügelsohle zusätzlich auf bis zu 135 Grad erhitzt. Dadurch wird die Kondensatbildung deutlich reduziert, sodass keine Feuchtigkeit auf der Kleidung zurückbleibt und kein langes anschließendes Trocknen erforderlich ist. Die Bügelsohle mit Keramik-Emaille-Beschichtung sorgt zudem für leichtes Gleiten über den Stoff und eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
Bedienkomfort und SicherheitMit dem Gerät können Kleidungsstücke nicht nur gebügelt, sondern mithilfe hoher Temperaturen auch desinfiziert werden. Laut Xiaomi liegt die Effizienz bei der Bakterienvernichtung bei 99,99%, was auch für die Reinigung von Kinderkleidung von großer Bedeutung ist. Ein komfortables Bügelbrett mit stufenlos verstellbarem Winkel von 0 bis 90 Grad ist in das Gerät integriert.
Alle Bedienelemente befinden sich direkt am Griff. Dadurch muss man sich weder zum Einschalten des Geräts noch zum Einstellen der Dampfleistung bücken. Nutzer können folgende Modi und Funktionen verwenden:
- Spezieller Modus für leichte Sommerkleidung
- Modus für dickere Übergangskleidung
- Verstärkter Dampfmodus für Winterstoffe und besonders hartnäckige Falten
Was den Preis betrifft, wurde das Gerät zunächst auf der Plattform JD.com für 587,05 Yuan, also etwa 85 Dollar, angeboten. Unter Berücksichtigung von Rabattgutscheinen und staatlichen Subventionen sinkt der Preis jedoch auf 65 Dollar. Derzeit bietet Xiaomi das Produkt nur auf dem heimischen Markt an.
…