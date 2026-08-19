Xiaomi bringt neues Bügelsystem auf den Markt, das acht Lagen Seide durchdringen kann

Xiaomi, das seine Position auf dem Haushaltsgerätemarkt weiter stärkt, hat in China sein neuestes innovatives Produkt vorgestellt. Laut ixbt.com ist das leistungsstarke Dampfbügelsystem Mijia Pressurized Steam Ironing Machine in den Verkauf gestartet. Das Gerät erweitert die Möglichkeiten herkömmlicher Bügeleisen erheblich und soll die Pflege von Kleidung grundlegend verändern. Die Publikation berichtet darüber.

Technische Möglichkeiten und hohe Effizienz

Das neue Gerät ist mit einer elektromagnetischen Pumpe ausgestattet, die einen Druck von bis zu 500 kPas erzeugt, sowie mit einem Boilersystem, das eine kontinuierliche Dampfleistung von bis zu 40 Gramm pro Minute liefert. Laut Xiaomi beträgt die Leistung 2200 W, und der heiße Dampf kann nicht nur gewöhnliche Stoffe, sondern auch acht Lagen Seide problemlos durchdringen. Die Effizienz beim Glätten von Falten erreicht bis zu 90%.

Eine der wichtigsten Besonderheiten des Bügelsystems ist sein sekundäres Heizsystem. Dabei wird der Dampf direkt an der Bügelsohle zusätzlich auf bis zu 135 Grad erhitzt. Dadurch wird die Kondensatbildung deutlich reduziert, sodass keine Feuchtigkeit auf der Kleidung zurückbleibt und kein langes anschließendes Trocknen erforderlich ist. Die Bügelsohle mit Keramik-Emaille-Beschichtung sorgt zudem für leichtes Gleiten über den Stoff und eine gleichmäßige Wärmeverteilung.

Bedienkomfort und Sicherheit

Mit dem Gerät können Kleidungsstücke nicht nur gebügelt, sondern mithilfe hoher Temperaturen auch desinfiziert werden. Laut Xiaomi liegt die Effizienz bei der Bakterienvernichtung bei 99,99%, was auch für die Reinigung von Kinderkleidung von großer Bedeutung ist. Ein komfortables Bügelbrett mit stufenlos verstellbarem Winkel von 0 bis 90 Grad ist in das Gerät integriert.

Alle Bedienelemente befinden sich direkt am Griff. Dadurch muss man sich weder zum Einschalten des Geräts noch zum Einstellen der Dampfleistung bücken. Nutzer können folgende Modi und Funktionen verwenden:

Spezieller Modus für leichte Sommerkleidung

Modus für dickere Übergangskleidung

Verstärkter Dampfmodus für Winterstoffe und besonders hartnäckige Falten

Zu den intelligenten Funktionen gehören der automatische Start der Dampfzufuhr beim Aufnehmen des Griffs und deren Stoppen beim Loslassen. Der 2-Liter-Wassertank reicht für bis zu 40 Minuten Dauerbetrieb aus – genug für etwa 17 Hemden, 20 Hosenpaare oder 14 Sakkos. Für die Sicherheit sorgt ein vierstufiges Schutzsystem mit Thermosicherung, automatischer Abschaltung beim Umkippen, Temperaturkontrolle und Abschaltung nach 30 Minuten ohne Bewegung.

Was den Preis betrifft, wurde das Gerät zunächst auf der Plattform JD.com für 587,05 Yuan, also etwa 85 Dollar, angeboten. Unter Berücksichtigung von Rabattgutscheinen und staatlichen Subventionen sinkt der Preis jedoch auf 65 Dollar. Derzeit bietet Xiaomi das Produkt nur auf dem heimischen Markt an.