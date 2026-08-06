Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle

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Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle

In Kasachstan sorgte der ungewöhnliche Mahr-Wunsch einer Braut in den sozialen Netzwerken für breite Diskussionen. Während normalerweise teure Autos, Häuser, iPhones oder andere kostspielige Geschenke verlangt werden, bat sie ihren künftigen Ehemann darum, die vollständige Behandlung all ihrer Zähne zu finanzieren.

Diese Entscheidung zog die Aufmerksamkeit der Internetnutzer auf sich. Viele bewerten sie als vernünftige, vorausschauende Wahl, bei der die Gesundheit über äußere Prunkentfaltung gestellt wird. Andere lobten die Entscheidung der Braut und betonten, dass ein solcher Mahr eines der nützlichsten Geschenke für das künftige Familienleben sein könnte.

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Charos
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