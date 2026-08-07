Blogger besteigt den größten Müllberg der Welt

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Blogger besteigt den größten Müllberg der Welt

Ein mexikanischer Blogger bestieg die Spitze der berühmten Mülldeponie Ghazipur in Delhi, der Hauptstadt Indiens, und filmte den Vorgang. Wegen ihrer enormen Größe wird sie oft als „Everest des Mülls“ bezeichnet.

Berichten zufolge ist der Müllberg fast 70 Meter hoch. Er erstreckt sich über mehr als 28 Hektar und umfasst über 14 Millionen Tonnen Haushaltsabfälle.

Die Deponie Ghazipur wurde 1984 in Betrieb genommen. Ursprünglich sollte sie in den 2000er-Jahren geschlossen werden. Da die Abfallmenge jedoch weiter zunahm, wurde ihr Betrieb mehrmals verlängert. Bis heute nimmt die Deponie neuen Müll an.

Die vom Blogger aufgenommenen Videos verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken und lenkten erneut die öffentliche Aufmerksamkeit auf Delhis Umweltprobleme und die Abfallverwertung.

DelhiIndienGhazipur
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Charos
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