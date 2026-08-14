Ronaldo kaum wiederzuerkennen: Der 41-jährige Fußballer verändert sein Aussehen radikal!

Kapitän von Al-Nassr Cristiano Ronaldo überraschte seine Fans mit seinem neuen Look. Der 41-jährige portugiesische Fußballer färbte sich die Haare rot und veröffentlichte ein Foto seines neuen Aussehens in den sozialen Medien.

Ein neuer Look vor der neuen Saison

Ronaldo veränderte sein Aussehen kurz vor Beginn der neuen Saison. Al-Nassr Saudi-Arabiens Pro League startet die neue Saison am 15. August mit einem Spiel gegen Al-Fateh.

Die neue Frisur des Fußballers erregte in den sozialen Medien schnell die Aufmerksamkeit der Fans.

Eine weitere Neuigkeit in Ronaldos Leben

Vor wenigen Tagen bestätigte Ronaldo außerdem, dass er seine langjährige Partnerin Georgina Rodríguez geheiratet hat.

Nun startet der Fußballer mit einem neuen Familienstand und einem neuen Look in die neue Saison.