Ferrari-Elektroauto für 40 Millionen Dollar verkauft und Rekord aufgestellt

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Ferrari-Elektroauto für 40 Millionen Dollar verkauft und Rekord aufgestellt

In der Geschichte der Marke Ferrari wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen. Das erste Elektroauto des Unternehmens, Luce's erstes Serienexemplar wurde bei einer Auktion für deutlich mehr als erwartet verkauft und rückte ins Rampenlicht.

Das Auto wurde für 40 Millionen Dollarverkauft – fast 62-mal so teuer wie der offizielle Preis. Damit verblüffte Ferraris neues Elektroauto Automobilfans mit seinem Rekordpreis bei der Auktion.

Eine Person im roten Anzug steht neben einem weißen Ferrari Luce.

Das exklusive Auto mit der Produktionsnummer null wurde vom 87-jährigen Milliardär Herbert Wertheim gekauft. Der nach seinen Wünschen gefertigte Luce zeichnet sich durch seinen besonderen Madreperla -Farbton und einen schwarz-weißen Innenraum aus.

Der Ferrari Luce wurde vor einigen Monaten der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Außendesign des neuen Modells löste unter Autofans unterschiedliche Meinungen und Diskussionen aus.

Vor schwarzem Hintergrund steht ein weißer Ferrari-Sportwagen.

Dennoch erwies sich das Interesse an dem Modell als äußerst groß. Nach Angaben des Unternehmens sind alle für die Produktion im Jahr 2026 geplanten Luce-Fahrzeuge bereits verkauft.

Damit ging der Luce, der Ferraris Elektroära einläutete, nicht nur wegen seiner neuen Technologien, sondern auch wegen seines fantastischen Auktionspreises in die Geschichte ein. Der Verkauf für 40 Millionen Dollar machte das Auto von einem gewöhnlichen neuen Modell zu einem echten Sammlerstück.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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