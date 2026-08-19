OpenAI sperrte den Zugang von Cybersicherheitsforschern wegen eines technischen Fehlers

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OpenAI sperrte den Zugang von Cybersicherheitsforschern wegen eines technischen Fehlers

Das führende Unternehmen für künstliche Intelligenz OpenAI hat den Zugang von Sicherheitsforschern zu einer speziellen Plattform unerwartet widerrufen. Der Vorfall sorgte unter Experten für Interesse und Verwirrung, da das Programm eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Cybersicherheit und der Behebung von Sicherheitslücken spielt. Darüber berichtete TechCrunch.com .

Laut TechCrunch und Informationen aus sozialen Netzwerken stießen mehrere Forscher am Mittwoch auf einen Fehler, als sie eine spezielle Seite auf der ChatGPT-Plattform öffneten. Es erschienen Benachrichtigungen, wonach ihre Identität nicht bestätigt werden konnte oder ihre Konten vorübergehend nicht verfügbar waren.

Was ist das Trusted Access for Cyber-Programm

Wie sich herausstellte, ging es um ein spezielles Programm mit eingeschränktem Zugang namens TAC (Trusted Access for Cyber). Im Rahmen dieser Initiative gewährt OpenAI geprüften Experten Zugriff auf seine fortschrittlichsten Modelle für künstliche Intelligenz, während einige Sicherheitsbeschränkungen für normale Nutzer gelockert sind.

Das Hauptziel des Programms besteht darin, vertrauenswürdigen Cyberabwehrern durch die Bereitstellung fortschrittlicher Werkzeuge zu ermöglichen, verschiedene Schwachstellen schneller zu erkennen und zu schließen. Außerdem soll verhindert werden, dass Cyberkriminelle auf fortschrittliche Modelle zugreifen. Ein ähnliches Programm bietet auch Anthropic unter dem Namen CVP an.

Prüfverfahren und Reaktion des Unternehmens

Um Zugang zum TAC-Programm zu erhalten, müssen Experten Identitätsdokumente vorlegen und eine strenge Prüfung durch OpenAI durchlaufen. Wie viele Forscher von diesen Einschränkungen betroffen waren, ist derzeit nicht bekannt. TechCrunch konnte jedoch mit mindestens fünf Experten sprechen.

Einem der betroffenen Forscher zufolge teilte das Unternehmen in einem Schreiben mit, dass der Zugang zur zuletzt bestätigten Stufe namens Daybreak Blue wegen eines technischen Fehlers ausgesetzt worden sei. Vertreter von OpenAI bestätigten, dass es sich um einen technischen Fehler handelte, der eine begrenzte Zahl von Nutzern betraf.

Auch in offiziellen Supportforen entschuldigten sich Mitarbeiter des Unternehmens für die entstandene Situation und baten die Nutzer, erneut einen Antrag zu stellen und den Verifizierungsprozess zu durchlaufen. Experten hoffen, dass das Problem bald vollständig behoben wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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