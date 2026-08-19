Am 28. August ist eine partielle Mondfinsternis mit einem roten Mond zu sehen

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Am 28. August ist eine partielle Mondfinsternis mit einem roten Mond zu sehen

Am 28. August dieses Jahres wird ein seltenes astronomisches Ereignis erwartet: eine partielle Mondfinsternis. Nach Angaben von Lyudmila Koshman, Leiterin der Abteilung für methodische Unterstützung am Moskauer Planetarium, dringen während des Ereignisses mehr als 90 Prozent des Mondes in den Erdschatten ein, wodurch seine Oberfläche einen charakteristischen rötlichen Farbton annimmt. Dies wird von Ixbt.com gemeldet .

Experten zufolge dürfte dieses Himmelsereignis großes Interesse wecken und in vielen Regionen der Welt zu beobachten sein. Die Finsternis soll um 04:24 Uhr Moskauer Zeit beginnen und bis 10:02 Uhr dauern.

In welchen Regionen ist die Beobachtung möglich

Das astronomische Ereignis wird in einem sehr großen geografischen Gebiet zu sehen sein: in Europa, Westasien, Afrika, Nord- und Südamerika, den Gewässern des Pazifiks, Atlantiks und Indischen Ozeans sowie in der Antarktis. Astronomiebegeisterte in diesen weitläufigen Regionen können Zeugen des Naturereignisses werden.

Gleichzeitig dürfte die Beobachtung in einigen Regionen Russlands schwierig sein. In Moskau beispielsweise kann die Finsternis nicht direkt beobachtet werden, da sich der Mond zu diesem Zeitpunkt unterhalb der Geoidlinie — unter dem Horizont der Stadt — befinden wird.

Zusätzliche Herausforderungen bei der Beobachtung

Nach Angaben von Ixbt.com besteht nur in der Region Kaliningrad, dem westlichsten Gebiet Russlands, die Möglichkeit, einige partielle Phasen der Finsternis zu sehen. Allerdings wird auch dort der Mond voraussichtlich unter den Horizont sinken, bevor er seine maximale Phase erreicht.

Weitere Faktoren erschweren die vollständige Beobachtung des Naturereignisses. Insbesondere die relativ geringe Helligkeit der Mondscheibe und der bei Tagesanbruch zunehmend hellere Himmel machen eine klare Sicht auf das Ereignis deutlich schwieriger.

MondfinsternisAstronomieRoter MondMoskauer PlanetariumWeltraum
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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