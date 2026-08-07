Riesige Boa Kletterte Auf Strommast und Starb Durch Stromschlag

·24.2K·Welt
Riesige Boa Kletterte Auf Strommast und Starb Durch Stromschlag

Eine riesige Boa, die in einem zentralen Waldgebiet Tauben jagen wollte, starb durch einen Stromschlag. Der Vorfall ereignete sich vor den Augen der Anwohner.

Die Schlange war auf einen Strommast mit Kabeln geklettert, um sich den Tauben zu nähern. Während sie sich entlang der Stromleitungen bewegte, berührte sie einen spannungsführenden Abschnitt. Nach dem heftigen Stromschlag blieb die Boa leblos auf dem Mast liegen.

Die Anwohner waren von dem unerwarteten Anblick schockiert. Aufnahmen des Vorfalls sollen sich ebenfalls in sozialen Netzwerken verbreitet haben.

Der Vorfall zeigte, welchen Gefahren Wildtiere ausgesetzt sind, wenn sie sich bewohnten Gebieten und Stromnetzen nähern.

Boa
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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