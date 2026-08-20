Milan verpflichtet Strasbourgs Flügelspieler Diego Moreira

Darüber berichtet Goal.com.

Der junge belgische Nationalspieler portugiesischer Abstammung kam in den vergangenen Tagen nach Mailand und absolvierte erfolgreich seinen Medizincheck. Anschließend wurden in der Casa-Milan-Zentrale alle Formalitäten abgeschlossen. Der Transfer gilt als wichtiger finanzieller und sportlicher Schritt für die Zukunftspläne des Klubs.

Langfristiger Vertrag und legendäre Rückennummer

Laut der offiziellen Mitteilung hat Diego Moreira bei Milan einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterschrieben. Bei den Rossoneri wird der Flügelspieler die legendäre Nummer 22 tragen, die zuvor Klubikone Kaká gehörte. Dies zeigt das große Vertrauen der Vereinsführung und des Trainerstabs in den jungen Spieler.

Diego Moreira wurde am 6. August 2004 im belgischen Lüttich geboren. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er in den Akademien von Standard Lüttich und Benfica. Mit der Jugendmannschaft des portugiesischen Klubs gewann er in der Saison 2021/22 die UEFA Youth League und den U-20-Interkontinentalpokal.

Eine vielseitige Karriere und internationale Erfahrung

Der Flügelspieler, der im Laufe seiner Karriere bereits für mehrere Topklubs auflief, wechselte im Sommer 2023 zu Chelsea und debütierte für den Londoner Verein. Außerdem spielte er für die französischen Klubs Olympique Lyon und Strasbourg und entwickelte sich zu einem der vielversprechendsten jungen Spieler der Ligue 1. Seine Schnelligkeit, Technik und taktische Vielseitigkeit blieben den Milan-Scouts nicht verborgen.

Auf internationaler Ebene spielte Moreira zunächst für Portugals Jugendnationalmannschaften, ehe er ab 2025 die belgische Nationalmannschaft vertrat. Er kam in den Qualifikationsspielen zur Weltmeisterschaft 2026 zum Einsatz und konnte seine Position im Nationalteam bereits festigen. Die Milan-Fans setzen große Hoffnungen in den Neuzugang, der für ernsthafte Konkurrenz in der Offensive sorgen soll.