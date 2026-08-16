Das Leben eines US-Unternehmers, der eine ganze Stadt kaufte und seit 6 Jahren allein lebt

Das Leben des US-Unternehmers Brent Underwood unterscheidet sich stark vom Leben gewöhnlicher Stadtbewohner. Er kaufte eine ganze verlassene Stadt und lebt dort seit Jahren allein.

Die „Geisterstadt“ gehört nun ihm. Underwood kaufte 2018 die verlassene Stadt Cerro Gordo in Kalifornienfür 1,4 Millionen Dollar. Seit 2020 lebt er dort fast vollständig allein.

In der Stadt gibt es:

22 Gebäude;

alte Silberminen;

historische Bauwerke;

verlassene Straßen.

Die einst belebte Stadt ist heute fast ausschließlich für ihn zu einem „Zuhause“ geworden.

Nicht allein: Er hat Katzen und Ziegen

Underwoods ständige Begleiter sind sieben Katzen und mehrere Ziegen. Er verwaltet die gesamte Stadt und arbeitet daran, sie zu restaurieren und ihren historischen Charakter zu bewahren.

Stellen Sie sich vor: Eine ganze Stadt gehört Ihnen, aber niemand ist in Ihrer Nähe. Könnten Sie an einem solchen Ort allein leben?