Das Leben eines US-Unternehmers, der eine ganze Stadt kaufte und seit 6 Jahren allein lebt

·11·Welt
Das Leben eines US-Unternehmers, der eine ganze Stadt kaufte und seit 6 Jahren allein lebt

Das Leben des US-Unternehmers Brent Underwood unterscheidet sich stark vom Leben gewöhnlicher Stadtbewohner. Er kaufte eine ganze verlassene Stadt und lebt dort seit Jahren allein.

Die „Geisterstadt“ gehört nun ihm. Underwood kaufte 2018 die verlassene Stadt Cerro Gordo in Kalifornienfür 1,4 Millionen Dollar. Seit 2020 lebt er dort fast vollständig allein.

In der Stadt gibt es:

22 Gebäude;

alte Silberminen;

historische Bauwerke;

verlassene Straßen.

Kleine Gebäude und unbefestigte Straßen in einer Bergregion aus der Vogelperspektive.

Die einst belebte Stadt ist heute fast ausschließlich für ihn zu einem „Zuhause“ geworden.

Nicht allein: Er hat Katzen und Ziegen

Underwoods ständige Begleiter sind sieben Katzen und mehrere Ziegen. Er verwaltet die gesamte Stadt und arbeitet daran, sie zu restaurieren und ihren historischen Charakter zu bewahren.

Stellen Sie sich vor: Eine ganze Stadt gehört Ihnen, aber niemand ist in Ihrer Nähe. Könnten Sie an einem solchen Ort allein leben?

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Schildkröte in Brasilien nach 10 Jahren unter einem Fußboden lebend gefunden – wie überlebte sie?Schildkröte in Brasilien nach 10 Jahren unter einem Fußboden lebend gefunden – wie überlebte sie?Heute, 17:53Frau im Rampenlicht: Mit weiterverkauften Fundstücken aus dem Müll verdient sie 3.000 Dollar im MonatFrau im Rampenlicht: Mit weiterverkauften Fundstücken aus dem Müll verdient sie 3.000 Dollar im MonatHeute, 17:43Eine eigene Nase für jede Situation: Die ungewöhnliche Geschichte einer BritinEine eigene Nase für jede Situation: Die ungewöhnliche Geschichte einer BritinHeute, 17:22Extrem seltener Fall in der Türkei: Frau mit zwei Gebärmüttern bringt gleichzeitig zwei Babys zur WeltExtrem seltener Fall in der Türkei: Frau mit zwei Gebärmüttern bringt gleichzeitig zwei Babys zur WeltHeute, 17:1213-Jähriger entdeckt zufällig ein der Wissenschaft unbekanntes Lebewesen13-Jähriger entdeckt zufällig ein der Wissenschaft unbekanntes LebewesenHeute, 14:19Erdbeben der Stärke 7,7 in Indonesien: Dutzende Tote (Video)Erdbeben der Stärke 7,7 in Indonesien: Dutzende Tote (Video)Heute, 13:04
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals