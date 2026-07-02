NVIDIA GeForce RTX 5090D durchbricht erstmals die 4 GHz Taktgrenze

Im Markt für Grafikprozessoren beginnt eine neue Ära: Eine Videokarte der NVIDIA RTX 50-Serie hat erstmals die 4 GHz Taktmarke überschritten und damit einen einzigartigen Weltrekord aufgestellt. Dieses Ergebnis bewies in der Praxis, dass die Chips der neuen Generation über ein hohes Potenzial verfügen, und weckte großes Interesse bei Technikbegeisterten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten heißt es.

Laut ixbt.com wurde dieser Rekord mit dem Modell Galax GeForce RTX 5090D HOF OC Lab Edition erzielt. Diese Videokarte wurde speziell für extremes Overclocking entwickelt und vom erfahrenen Overclocker OGS unter Verwendung von flüssigem Stickstoff gekühlt getestet. Infolgedessen wurde der GPU-Takt auf 4002 MHz gesteigert.

Die für den Rekord verwendete Testplattform verfügte ebenfalls über enorme Leistung. Sie umfasste einen Intel Core i9-14900KF Prozessor mit 6,0 GHz, ein Asus ROG Maximus Z790 Apex Encore Mainboard, 32 GB Corsair Vengeance DDR5 RAM und ein Corsair WS3000 Netzteil.

Neue Leistungsspitzen

Dieser hohe Takt zahlte sich nicht nur in Zahlen, sondern auch in praktischen Tests aus. Die RTX 5090D stellte im GPUPI v3.3 - 32B Benchmark mit einem Ergebnis von 35 Sekunden und 377 ms einen absoluten Rekord auf. Dieser Wert ist mehr als eine Sekunde schneller als das Ergebnis, das zuvor von einer Standard-RTX 5090 mit einem Takt von 3880 MHz aufgestellt wurde.

Es ist anzumerken, dass das RTX 5090D-Modell primär für den chinesischen Markt bestimmt ist und eine Variante darstellt, die an die US-Exportbeschränkungen angepasst wurde. Dennoch zeigt die Tatsache, dass Hardware und Software Rekordlasten bewältigen können, wie flexibel die NVIDIA-Architektur ist.

Das von NVIDIA erreichte 4 GHz Ergebnis mag jedoch im Vergleich zur Konkurrenz bescheiden wirken. Beispielsweise ist bekannt, dass AMD Radeon RX 9060 XT Videokarten basierend auf dem Navi 44 Chip stabil bei Taktraten von über 4,5 GHz arbeiten können. Dies deutet darauf hin, dass das Wettrennen um den Takt auf dem Grafikchip-Markt noch lange anhalten wird.

Für Gamer und professionelle Anwender in Usbekistan bedeutet diese Nachricht, dass die RTX 50-Serie in naher Zukunft eine beispiellose Geschwindigkeit bei Rendering- und komplexen Rechenaufgaben bieten kann. Obwohl solche Ergebnisse derzeit nur unter speziellen Laborbedingungen erzielt werden, wird erwartet, dass auch die Serienmodelle ihren Vorgängergenerationen deutlich überlegen sein werden.