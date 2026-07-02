Acer stellt Nitro XV273U F5 Monitor mit Rekord-Bildwiederholrate von 1000 Hz vor

In der Welt der Computertechnologie wurde ein weiterer revolutionärer Schritt gemacht. Acer hat seinen neuen Nitro XV273U F5 Monitor präsentiert, der mit einer Bildwiederholrate von 1000 Hz einen Rekordwert aufweist. Dieses Gerät richtet sich an Gaming-Enthusiasten und professionelle E-Sportler, die eine extrem schnelle Dynamik benötigen, und wird voraussichtlich eine echte Neuheit auf dem Markt sein. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com ist das Hauptmerkmal des neuen Monitors seine Bildwiederholrate. Der 1000 Hz Modus funktioniert jedoch nur bei einer Auflösung von 720p (HD). Obwohl dies bei einem 27-Zoll-Bildschirm zu einer erheblichen Verringerung der Pixeldichte führt (54 PPI), ist dieser Modus für ultra-dynamische Szenen gedacht, in denen die Geschmeidigkeit der Bewegung wichtiger ist als die Bildschärfe.

Technische Daten und Hauptmodi

Den Benutzern wird eine Auflösung von 1440p (QHD) als Hauptarbeitsmodus angeboten. In diesem Modus arbeitet der Monitor mit 540 Hz, was selbst für moderne High-End-Monitore ein sehr hoher Wert ist. Die Pixeldichte beträgt 109 PPI, was eine hohe Bildqualität und Detailreichtum gewährleistet. Als Basis für das Gerät wurde ein hochwertiges IPS-Panel gewählt.

Weitere wichtige technische Aspekte des Nitro XV273U F5 Monitors sind:

Reaktionszeit (GtG) — 1 ms;

Unterstützung der AMD FreeSync Premium Technologie;

Maximale Helligkeit im HDR-Modus — 600 cd/m²;

95 % Abdeckung des DCI-P3 Farbraums.

Diese Parameter zeigen, dass der Monitor nicht nur für Spiele, sondern auch für die Farbbearbeitung und das Ansehen von hochwertigen Videoinhalten geeignet ist. Die FreeSync Premium Technologie verhindert unangenehme Effekte wie Bildreißen oder Ruckeln.

Preis und Verfügbarkeit

Acer hat den Preis für das neue Gerät auf 700 Dollar festgelegt. Der Monitor wird voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres auf den globalen Märkten erscheinen. Es besteht die Möglichkeit, dass dieses Modell bis Ende des Jahres oder Anfang 2025 über offizielle Distributoren auf den Markt in Usbekistan kommt.

Es ist anzumerken, dass für die volle Nutzung solcher Hochfrequenz-Monitore eine sehr leistungsstarke Grafikkarte erforderlich ist, wie z. B. die NVIDIA RTX 40-Serie oder höhere Modelle. Andernfalls wird es unmöglich sein, das volle Potenzial des Monitors auszuschöpfen. Der Acer Nitro XV273U F5 wird zweifellos neue Standards im E-Sport setzen.