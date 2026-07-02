Bending Spoons überrascht Tech-Markt: 40 % Anstieg am ersten IPO-Tag

Während der globale Software-as-a-Service (SaaS)-Markt unter dem Druck von AI stagniert, hat das italienische Unternehmen Bending Spoons sein Börsendebüt erfolgreich gemeistert. Die Aktien des Unternehmens stiegen bereits am ersten Handelstag um fast 40 % und stellten das Vertrauen der Investoren in diesen Sektor wieder her. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Bis zum Ende des Handels am Mittwoch wurden Bending Spoons-Aktien zu 40,50 $ gehandelt. Dies liegt deutlich über dem Preis von 29 $ während des Initial Public Offering (IPO). Infolgedessen erreichte die Marktkapitalisierung des in Mailand ansässigen, 13 Jahre alten Unternehmens 25,7 Milliarden $. Dies ist mehr als doppelt so viel wie die Bewertung von 11 Milliarden $ aus der Zeit im privaten Sektor.

Strategie zur Wiederbelebung alter Marken

Bending Spoons ist für sein einzigartiges Geschäftsmodell bekannt: Das Unternehmen kauft Technologiemarken, die einst populär waren, aber nicht mehr wachsen, und revitalisiert sie. Zu seinem Portfolio gehören bekannte Dienste wie AOL, Eventbrite, Evernote , Meetup und Vimeo. Das Unternehmen verwandelt diese Plattformen durch Kostensenkungen, die Einführung neuer Funktionen und die Überprüfung der Abonnementpreise in profitable Geschäfte.

Die Finanzberichte des Unternehmens zeigen, dass sich diese Strategie auszahlt. Laut SEC-Daten erwirtschaftete Bending Spoons im ersten Quartal dieses Jahres einen Umsatz von 601 Millionen $ und einen Nettogewinn von 27,4 Millionen $. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum des Vorjahres verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 259 Millionen $ bei einem Verlust von 112 Millionen $.

Veränderungen und Perspektiven im SaaS-Sektor

Während viele traditionelle SaaS-Unternehmen derzeit befürchten, durch ChatGPT und andere AI-Tools ersetzt zu werden, hat der Erfolg von Bending Spoons der Branche neuen Schwung verliehen. Der Großteil des Umsatzes des Unternehmens, nämlich 84 %, wird durch Abonnements generiert. Im Gegensatz zu anderen Private-Equity-Fonds plant Bending Spoons nicht, erworbene Unternehmen wieder zu verkaufen, sondern behält sie als langfristige Vermögenswerte.

Es gibt weitere Unternehmen auf dem Markt, die mit einer ähnlichen Strategie arbeiten und oft als Akteure im Bereich "Venture Zombies" (Softwarefirmen mit verlangsamtem Wachstum) bezeichnet werden. Dazu gehören:

Constellation Software

SaaS.group

Arising Ventures

Calm Capital

Tiny

Dieser erfolgreiche IPO war auch ein großer finanzieller Sieg für die fünf Gründer des Unternehmens — Luca Ferrari, Francesco Patarnello, Matteo Danieli, Luca Querella und Tomasz Greber. Zudem profitierten große Investmentfonds wie Baillie Gifford, Fidelity und T. Rowe Price erheblich von diesem Wachstum.