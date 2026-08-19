Newcastle und Liverpool Würdigen Kevin Keegan

Vor Beginn der neuen Premier-League-Saison wird im St James’ Park eine besonders bewegende und emotionale Gedenkzeremonie erwartet. Goal.com berichtet, dass Newcastle United und Liverpool im Juli gemeinsam des legendären Spielers und Trainers Kevin Keegan gedenken werden, der im Alter von 75 Jahren starb. Die Veranstaltung findet vor dem Spiel am Sonntag als Symbol der Einheit zwischen zwei traditionsreichen Klubs des englischen Fußballs statt. Goal.com berichtet darüber.

Berichten zufolge werden alle Spieler beider Mannschaften vor dem Spiel beim Aufwärmen spezielle Trikots mit dem Aufdruck „Keegan 7“ auf dem Rücken tragen. Diese visuelle Hommage wird nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch im Mittelkreis zu sehen sein. Ein riesiges Mosaik aus Trikots, die Fans außerhalb des Stadions hinterlassen haben, wird in der Spielfeldmitte platziert und soll die enge Verbindung zwischen den Anhängern und dem als „King Kev“ bekannten Trainer zeigen.

Ehrengäste und die Atmosphäre im Stadion

Kevin Keegans Ehefrau Jean Keegan und Mitglieder seiner Familie werden als Ehrengäste beim Spiel anwesend sein. Auch mehrere ehemalige Stars, die unter seiner Leitung glänzten, darunter Alan Shearer, Faustino Asprilla, David Ginola und Les Ferdinand, werden auf der Tribüne erwartet. Vor dem Anpfiff werden alle im Stadion Anwesenden mit einer Schweigeminute und anschließendem Applaus Keegans Andenken würdigen.

Um die Atmosphäre im Stadion noch eindrucksvoller zu gestalten, bereitet die berühmte Fan-Gruppe Wor Flags eine groß angelegte Choreografie in der gesamten Arena vor. An diesem Tag werden die Wände und Tribünen des Stadions mit Bildern des legendären Trainers geschmückt, der Newcastle United zweimal betreute. Kevin Keegan wird außerdem im Spielprogramm und auf dem Titelblatt des offiziellen Magazins zu sehen sein.

Kompost Aus Blumen

Ende Juli wurden Tausende von Blumen, die Fans rund um das Stadion hinterlassen hatten, auf umweltfreundliche und sinnvolle Weise verwertet. Laut Goal.com wurden die Blumen zu Kompost verarbeitet und auf den Trainingsplätzen des Klubs verteilt. Damit wird die Erinnerung an den legendären Mann weiterhin die Plätze nähren, auf denen künftige Generationen von Fußballern trainieren.