Inter schließt Transfer des Liverpool-Mittelfeldspielers Curtis Jones ab

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Inter schließt Transfer des Liverpool-Mittelfeldspielers Curtis Jones ab

Inter Mailand steht kurz vor dem offiziellen Abschluss des Transfers des englischen Mittelfeldspielers Curtis Jones zur Verstärkung des Mittelfelds. Laut ixbt.com sind die Verhandlungen zwischen den Parteien erfolgreich abgeschlossen worden, und der Spieler reist für die medizinische Untersuchung nach Italien. Dies wurde von Goal.com berichtet.

Der seit dem Wintertransferfenster andauernde Versuch hat nun endlich Früchte getragen. Die Nerazzurri bemühten sich intensiv um den Transfer und stellten andere Optionen vorübergehend zurück. Schließlich wurden Liverpools Forderungen erfüllt und eine Einigung erzielt.

Ablösesumme und finanzielle Details

Der Transfer war für den italienischen Klub nicht günstig. Laut Goal.com wird Inter insgesamt 30 Millionen Euro an Liverpool für Curtis Jones zahlen, dazu kommen mögliche Bonuszahlungen in Höhe von 6 Millionen Euro. Obwohl der englische Klub zu Beginn des Sommers zunächst 40 Millionen Euro gefordert hatte, wurde die Summe im Verlauf der Verhandlungen leicht gesenkt.

Der Spieler wird beim Mailänder Klub einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterschreiben. Demnach erhält der englische Mittelfeldspieler ein Nettogehalt von 3,5 Millionen Euro pro Saison sowie zusätzliche Boni.

Auswirkungen auf das Klubbudget

Ebenfalls wichtig ist, wie sich diese finanziellen Zahlen auf die Jahresbilanz von Inter auswirken. Die jährlichen Abschreibungskosten belaufen sich auf Grundlage einer Ablösesumme von 30 Millionen Euro, die sich durch aktivierte Boni verändern kann, auf 6 Millionen Euro pro Saison.

Ohne Berücksichtigung von Steuervergünstigungen wird das jährliche Bruttogehalt des Spielers etwa 6,5 Millionen Euro betragen. Dadurch beläuft sich die jährliche Gesamtbelastung des Klubbudgets durch Curtis Jones auf ungefähr 12,5 Millionen Euro.

InterCurtis JonesLiverpoolTransferSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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