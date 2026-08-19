Barcelona steigt ernsthaft in den Transferpoker um Lautaro Martínez ein

Der FC Barcelona hat damit begonnen, entscheidende Schritte zur Verstärkung seiner Offensive einzuleiten, und Verhandlungen über die Verpflichtung von Inter-Kapitän Lautaro Martínez aufgenommen. Die Katalanen wollten Atlético-Madrid-Stürmer Julián Álvarez im Sommer verpflichten, doch der Klub aus Madrid lehnte das Angebot entschieden ab. Anschließend richtete der Blaugrana seine Aufmerksamkeit auf einen weiteren argentinischen Angreifer. Der Transfer könnte zu einer der spektakulärsten Geschichten des aktuellen Transferfensters werden, wie Goal.com berichtet .

Laut dem bekannten Insider und Moderator des Jijantes-Podcasts Gerard Romero hat die Führung des FC Barcelona begonnen, an einem neuen Kandidaten für die Offensive zu arbeiten. Nachdem der Transfer von Julián Álvarez gescheitert war, wurde Lautaro Martínez von Sportdirektor Deco und Cheftrainer Hansi Flick als Hauptziel ausgewählt. In den vergangenen Tagen wurden offenbar erste Schritte zwischen den Parteien unternommen und Verhandlungen aufgenommen.

Die Transferverhandlungen haben bereits eine praktische Phase erreicht. Laut Informationen des Insiders traf sich Deco kürzlich in Madrid mit Lautaro Martínez’ Berater Alejandro Camaño. Dabei signalisierten die Vertreter des Spielers eine positive Haltung zu einem möglichen Wechsel des argentinischen Stürmers nach Barcelona. Das gibt den Katalanen Hoffnung, die Gespräche in den letzten Wochen des Transferfensters zu intensivieren.

Inters Position und Vertragsbedingungen

Der Transfer wird jedoch nicht leicht umzusetzen sein, da der Klub aus Mailand nicht beabsichtigt, seinen Kapitän abzugeben. Lautaro Martínez hat seinen Vertrag bei Inter erst kürzlich verlängert. Im Rahmen der neuen Vereinbarung wurde die zuvor für einen begrenzten Zeitraum geltende Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro gestrichen. Jeder Klub, der den Spieler verpflichten möchte, muss nun direkt mit der Inter-Führung verhandeln.

So wie Atlético Madrid bei Julián Álvarez hart blieb, will auch Inter seinen Kapitän nicht verkaufen. Dennoch können sich die finanziellen Realitäten im Fußball jederzeit ändern. Laut der Quelle wird alles von der Höhe des eingehenden Angebots abhängen. Sollte die Offerte deutlich über dem Marktwert liegen, könnten die Klubführung und insbesondere die finanziellen Geldgeber gezwungen sein, die Angelegenheit ernsthaft zu prüfen.

Kurz vor dem Ende des Transferfensters stehen die Verhandlungen zwischen Barcelona und Inter weiterhin im Fokus der gesamten europäischen Fußballöffentlichkeit. Der katalanische Klub unternimmt letzte Versuche, seine Probleme in der Offensive zu lösen. Ein Wechsel von Lautaro Martínez aus Italien in die spanische Liga könnte zum spektakulärsten Transfer der Saison werden.