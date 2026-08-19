Dell 15 D15261 vorgestellt: Die Funktionen des neuen 700-Dollar-Laptops

Das Segment der erschwinglichen Laptops auf dem globalen Markt wurde um ein weiteres neues Gerät erweitert. Laut ixbt.com hat Dell das Dell 15 D15261 offiziell vorgestellt, ein Modell auf Basis der Intel-Wildcat-Lake-Plattform mit einem Einstiegspreis von 700 Dollar. Das Gerät zieht mit seinen budgetfreundlichen Eigenschaften und seiner kompakten Bauweise als technologische Lösung für alltägliche Aufgaben Aufmerksamkeit auf sich. Wie Ixbt.com berichtet .

Eine der wichtigsten Besonderheiten des Geräts ist seine technische Plattform. Der Hersteller bietet Käufern die Wahl zwischen Prozessoren der Intel-Wildcat-Lake-Familie. Nutzer können zwischen den Chips Core 3 304, Core 5 320 und Core 7 350 das für ihre Bedürfnisse passende Modell wählen. Experten zufolge zeichnet sich die Intel-Wildcat-Lake-Reihe zwar nicht durch besonders hohe Leistung aus, ist jedoch auf eine hohe Energieeffizienz ausgelegt.

Technische Daten und Speicheroptionen

Während sich die Standardausstattung auf dem modernen Laptop-Markt weiterentwickelt, überrascht es nicht, dass die Basisversion dieses Modells mit 8 GB RAM ausgestattet ist. Für Nutzer mit höheren Leistungsanforderungen sind jedoch auch teurere Varianten vorgesehen, bei denen sich der RAM auf bis zu 32 GB erweitern lässt. Als Speicher dient bei allen Versionen eine 512-GB-SSD.

Auch das Design und die Displayeigenschaften des Geräts entsprechen seiner Positionierung im Budgetsegment. Der Laptop verfügt über einen 15,3-Zoll-Bildschirm und kann daher nicht als direkter Konkurrent von Apples MacBook Neo betrachtet werden. Das Display unterstützt eine Auflösung von 1200p, deckt beim Farbumfang jedoch nur 45 % des NTSC-Farbraums ab. Damit eignet es sich eher für Textdokumente und das Surfen im Internet als für professionelle Design- und farbkritische Arbeiten.

Akku und Komfortfunktionen

Hervorzuheben sind die kompakte Bauweise und die gute Portabilität des Geräts. Trotz seines 15-Zoll-Bildschirms wiegt das Dell 15 D15261 nur 1,54 Kilogramm. Für Laptops dieser Kategorie ist das ein sehr geringes Gewicht und bietet Nutzern, die ihr Gerät stets bei sich tragen möchten, zusätzlichen Komfort.

Dennoch gibt es bei der Energieversorgung einige offene Fragen. Der Laptop ist mit einem kleinen Akku mit einer Kapazität von 41 W/soat ausgestattet. Besonders interessant ist, dass der Hersteller selbst keine offiziellen Angaben dazu gemacht hat, wie lange das Gerät mit einer Akkuladung betrieben werden kann. Daher wäre es unbegründet, bei der Akkulaufzeit Rekordwerte zu erwarten.

Bei den Verbindungsmöglichkeiten und Schnittstellen ist das Gerät zeitgemäß ausgestattet. Der Laptop verfügt über ein modernes Wi-Fi-6-Modul, das eine stabile Verbindung zu drahtlosen Netzwerken gewährleistet. Außerdem befinden sich am Gehäuse zwei USB-C-3.2-Anschlüsse, über die sich verschiedene externe Geräte verbinden und Daten schnell übertragen lassen.