Das von Polens CD Projekt RED Studio entwickelte Cyberpunk 2077 hat den nächsten großen Meilenstein im Verkauf erreicht. Laut dem neuen Bericht des Unternehmens hat die Gesamtauflage des Projekts 40 Millionen Exemplare überschritten. Diese Zahl hat das Spiel in die Liste der 20 meistverkauften Videospiele der Weltgeschichte gebracht und erneut bestätigt, dass die anfänglichen Probleme rund um das Projekt der Vergangenheit angehören. Ixbt.com berichtet darüber.

Bemerkenswert ist, dass Cyberpunk 2077 dieses Ergebnis in weniger als sechs Jahren erreicht hat. Ende letzten Jahres lagen die Verkäufe bei 35 Millionen Exemplaren. Das bedeutet, dass in den letzten sechs Monaten weitere 5 Millionen Nutzer dieser futuristischen Welt beigetreten sind. Laut ixbt.com ist dies für ein Projekt, das vor fünf Jahren erschien und hauptsächlich auf ein Einzelspieler-Abenteuer ausgerichtet ist, eine sehr hohe Dynamik.

Historische Ergebnisse und Wettbewerb

Derzeit belegt Cyberpunk 2077 den 19. Platz in der Liste der meistverkauften Spiele. Es teilt sich diese Position mit dem beliebten Hogwarts Legacy und dem legendären Sonic the Hedgehog. Experten zufolge haben die Verbesserung des technischen Zustands des Spiels und die Veröffentlichung der Phantom Liberty-Erweiterung (DLC) zum stetigen Wachstum der Verkäufe beigetragen.

Ein weiterer Stolz des CD Projekt RED Studios — The Witcher 3: Wild Hunt — belegt den 8. Platz in der Rangliste. Dieses Projekt hat sich 65 Millionen Mal verkauft und ist, wenn man Tetris nicht mitzählt, das beliebteste Spiel der Welt ohne jeglichen Online-Modus. Diese Ergebnisse zeigen, wie hoch das Ansehen der polnischen Entwickler auf dem Weltmarkt ist.

Zukunftspläne

Auch unter usbekischen Gamern hat Cyberpunk 2077 mit seinen visuellen Effekten und der komplexen Handlung großes Interesse geweckt. Die Ray-Tracing-Technologie des Spiels und die volle Nutzung von NVIDIA RTX-Grafikkarten haben es auf das Niveau eines technologischen Benchmarks gehoben. Derzeit fragen sich viele Nutzer, wann die Fortsetzung des Spiels erscheinen wird.

Das Studio hat bestätigt, dass es mit der Arbeit am zweiten Teil von Cyberpunk 2077 begonnen hat, jedoch gibt es derzeit noch keine konkreten Informationen zum Projekt. Dennoch stärkt der Erfolg des ersten Teils das Vertrauen in das neue Projekt weiter. Die Verkäufe werden in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter wachsen.