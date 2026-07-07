Savi-App zum Schutz vor KI-gestütztem Betrug gestartet

In einer Zeit, in der die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) für böswillige Zwecke in der Technologiewelt zunimmt, ist eine neue Lösung im Bereich der Cybersicherheit entstanden. Das Startup Savi Security hat eine mobile App vorgestellt, die normale Nutzer vor komplexem, KI-gestütztem Betrug schützen soll, einschließlich Bedrohungen wie Stimmenklonen und virtuellem Entführungsbetrug. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Das Projekt wurde von den Brüdern Patrick und Ryan Coghlan gegründet, die über umfassende Branchenerfahrung verfügen. Patrick war zuvor in leitenden Positionen für Sicherheitsprodukte bei Cisco und Splunk tätig, während Ryan bei Giganten wie Apple und Spotify an Verbraucherprodukten arbeitete. Die Savi-App wurde offiziell für iPhone und Android-Plattformen veröffentlicht, und das Projekt hat bereits 7 Millionen Dollar an Investitionen von Geldgebern unter der Führung von Acrew Capital erhalten.

Eine Idee, die aus einer persönlichen Tragödie entstand

Die Entstehung des Projekts Savi Security wurde durch ein erschütterndes Ereignis in der Familie der Gründer ausgelöst. Die Mutter von Patrick Coghlan erhielt einen Anruf von einer unbekannten Person, wobei die Nummer ihrer Tochter auf dem Display erschien. Mithilfe von KI wurden die Stimme und die Schreie ihrer Tochter so realistisch gefälscht, dass die Mutter keinen Zweifel hatte. Die Betrüger behaupteten, sie hätten ihre Tochter entführt und forderten sofort Geld.

Durch einen glücklichen Zufall geriet die Mutter nicht in Panik, rief ihre Tochter zurück und stellte fest, dass sie wohlauf war. Dieser Vorfall gab Patrick zu denken: Komplexe Cyberangriffsmethoden, die früher nur gegen Regierungsbehörden oder Großkonzerne eingesetzt wurden, werden nun gegen normale Menschen, sogar gegen ältere Menschen, verwendet.

Wie funktioniert der technologische Schutz?

Die Savi-App schützt Nutzer vor verdächtigen Inhalten, die über Textnachrichten, E-Mails und Telefonanrufe eingehen. Das System analysiert eingehende Daten in Echtzeit, um sie auf KI-Elemente oder Anzeichen von Betrug zu prüfen. Dies ist besonders wichtig bei der Bekämpfung von „Deepfake“-Angriffen, die durch das Klonen der Stimmen von Angehörigen durchgeführt werden.

Auch in Usbekistan kommt es in letzter Zeit häufiger vor, dass über Telegram und andere Messenger Sprachnachrichten von Bekannten gefälscht werden, um Geld zu erpressen. Apps wie Savi könnten zu einem wichtigen Instrument für die digitale Sicherheit werden – nicht nur in den USA, sondern weltweit, einschließlich der Region Zentralasien.

Experten betonen, dass Cyberkriminelle heute die Stimme jedes Menschen perfekt klonen können, indem sie nur wenige Sekunden Video- oder Audioaufnahmen aus öffentlich zugänglichen sozialen Netzwerken verwenden. Das Team von Savi Security möchte in diesem technologischen Wettlauf an der Seite der Nutzer stehen und ihnen einen zuverlässigen „Schild“ bieten.