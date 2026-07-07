„Scheidungsringe“ nach der Trennung liegen im Trend

In letzter Zeit verbreitet sich weltweit unter Frauen ein neuer Trend, der sogenannte „Scheidungsring“ (divorce ring), immer mehr. Anstatt den Ehering zu verkaufen oder in einer Schatulle zu verstauen, lassen viele Frauen ihn umarbeiten, um ein neues Schmuckstück zu schaffen, das einen neuen Lebensabschnitt symbolisiert.

Die in Florida lebende Bloggerin Deb Marino hat sich ebenfalls für diesen Schritt entschieden. Sie behielt den Diamanten ihres Eherings und ließ einen Saphir hinzufügen, der ihre Tochter repräsentiert. Die Anfertigung des neuen Rings kostete etwa 3.000 Dollar. „Ich wollte ihn nicht einfach in eine Kiste legen. Diamanten sind sehr wertvoll“, sagt sie.

Experten weisen darauf hin, dass der Wiederverkaufswert von Eheringen meist nur etwa 30 Prozent des ursprünglichen Preises beträgt. Deshalb ziehen es viele vor, dem alten Schmuck neues Leben einzuhauchen.

Laut

Kate Daly, Mitbegründerin des britischen Unternehmens Amicable, stehen solche Ringe nicht nur für einen Neuanfang, sondern auch für finanzielle Unabhängigkeit. Sie erklärt, dass der Kauf eines wertvollen Schmuckstücks nach der Scheidung ein Ausdruck für die Fähigkeit einer Frau ist, unabhängige Entscheidungen zu treffen.Die Waliserin

Seri Evans hingegen kaufte sich nach ihrer Scheidung von ihrem eigenen Geld einen neuen Ring aus Platin und Diamanten. Sie nennt diesen Ring scherzhaft ihre „Unabhängigkeitserklärung“. Auch Alex Proi

aus Pennsylvania ließ aus dem Gold und den Diamanten ihres Eherings ein neues Design anfertigen. Sie sagt, das Schmuckstück erinnere sie daran, dass sie ihr Leben von Grund auf neu begonnen und Schwierigkeiten überwunden hat. Das Thema wird auch in den sozialen Medien aktiv diskutiert. Während einige ihre Eheringe aufbewahren, verkaufen oder entsorgen andere sie. Doch viele entscheiden sich dafür, sich nach einer Scheidung mit einem neuen Ring, einer Reise oder einem anderen Geschenk zu belohnen, um den Beginn eines neuen Lebensabschnitts symbolisch zu feiern. Dies zeigt, dass der „Scheidungsring“

zu einer weltweit immer beliebteren neuen Tradition wird. {{TEXT_24}} {{TEXT_25}}