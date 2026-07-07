Der FC Arsenal bereitet sich auf einen unerwarteten Schachzug im Sommertransferfenster vor. Die "Gunners" ziehen die Verpflichtung von Aaron Wan-Bissaka in Betracht, der für seine Zeit bei Manchester United und Crystal Palace bekannt ist und derzeit für West Ham spielt, um ihren Kader zu verstärken. Dieses Interesse entsteht vor dem Hintergrund der Ungewissheit um einen der wichtigsten Verteidiger des Teams, Ben White. Dies berichtet Goal.com .

Laut TEAMTalk ist die Führung von Arsenal ernsthaft besorgt, dass Ben White den Verein verlassen könnte. Der englische Verteidiger stößt bei mehreren europäischen Spitzenklubs sowie bei Vereinen aus Saudi-Arabien auf Interesse. Daher hat Trainer Mikel Arteta eine Liste mit 11 Kandidaten erstellt, um die Rechtsverteidigerposition zu verstärken, wobei Aaron Wan-Bissaka einen der vorderen Plätze einnimmt.

Veränderungen in der Defensive

Der 28-jährige Aaron Wan-Bissaka zeigte kürzlich bei der Weltmeisterschaft solide Leistungen für die Nationalmannschaft der DR Kongo. Sein Team schaffte es, aus einer Gruppe mit starken Gegnern wie Portugal und Kolumbien weiterzukommen. Es wird erwartet, dass der Abstieg von West Ham aus der Premier League die Ablösesumme des Spielers senkt und seinen Wunsch nach einer Rückkehr in die höchste Spielklasse erhöht.

Mikel Arteta schätzt Wan-Bissakas Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins sehr. Die Verantwortlichen von Arsenal glauben, dass der Spieler mit Jurrien Timber konkurrieren und der Defensive des Teams zusätzliche Stabilität verleihen wird. Insbesondere Wan-Bissakas defensive Qualitäten könnten sich als nützlich erweisen, um die gefährlichsten Flügelspieler der Premier League zu stoppen.

Probleme um Ben White

Die Situation um Ben White ist ziemlich komplex. Der Spieler kämpft nicht nur mit Transfergerüchten, sondern auch mit schweren Verletzungen. Insbesondere konnte er in den entscheidenden Phasen der letzten Saison nicht spielen, einschließlich des Champions-League-Finales, in dem Arsenal gegen Paris Saint-Germain verlor. Diese Verletzung hinderte ihn auch daran, mit der englischen Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft zu fahren.

Sportdirektor Andrea Berta ist derzeit auf dem Transfermarkt aktiv. Auf der Liste stehen nicht nur Aaron Wan-Bissaka, sondern auch andere bekannte Namen. Die Londoner sind bereit, Verhandlungen an mehreren Fronten zu führen. Die Liste der von Arsenal beobachteten Spieler sieht wie folgt aus:

Ezri Konsa (Aston Villa)

Jules Kounde (Barcelona)

Oscar Mingueza (Celta Vigo)

Lutsharel Geertruida (RB Leipzig)

Für die Zukunft zieht der Verein noch jüngere Optionen in Betracht. Talente wie der Roma-Verteidiger Wesley, der Monegasse Vanderson und der Vertreter von Sporting CP, Ivan Fresneda, sind Teil der langfristigen Pläne von Mikel Arteta. Nachdem Arsenal in der letzten Saison die Premier League gewonnen hat, zielt der Verein darauf ab, den Kader zu verbreitern, um seine Vormachtstellung zu behaupten.