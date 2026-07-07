PSG verpflichtet nächstes Talent aus der Milan-Akademie

Frankreichs Paris Saint-Germain verstärkt weiter seine Torhüterposition. Die Pariser gaben offiziell die Verpflichtung des 18-jährigen Alessandro Longoni bekannt, der als einer der vielversprechendsten Torhüter des italienischen Fußballs gilt, mit einem langfristigen Vertrag. Dieser Transfer wird als Teil der zukünftigen strategischen Pläne des Vereins gesehen. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut Goal.com unterschrieb Longoni einen Fünfjahresvertrag mit dem Pariser Club, der bis Juni 2031 läuft. Das junge Talent wechselte als Free Agent nach Paris, nachdem sein Jugendvertrag beim AC Milan ausgelaufen war. Mit einer Körpergröße von 192 cm erregte der Torhüter durch seine physischen Voraussetzungen und seinen Spielstil die Aufmerksamkeit von Experten.

Auf dem Weg zum neuen Donnarumma

Alessandro Longonis Wechsel von der Milan-Akademie zu PSG weckt bei vielen Erinnerungen an Gianluigi Donnarumma. Interessanterweise ist Longoni der 14. italienische Fußballer in der Geschichte des Pariser Clubs und der sechste italienische Torhüter, der die Farben des Teams vertritt, nach namhaften Keepern wie Salvatore Sirigu, Gianluigi Buffon und Donnarumma.

Der junge Torhüter konnte in seiner kurzen Karriere bereits bedeutende Erfolge feiern. Mit der italienischen U-17-Nationalmannschaft gewann er die Europameisterschaft der U-17 im Jahr 2024. Zudem bewies er bei der U-17-Weltmeisterschaft sein Können, indem er im Spiel gegen Brasilien zwei Elfmeter hielt.

Longoni wird bei PSG das Trikot mit der Nummer 16 tragen. Es wird erwartet, dass er den Platz von Renato Marin einnimmt, der den Verein auf Leihbasis verlassen hat. Die Vereinsführung, insbesondere Präsident Nasser Al-Khelaifi und Sportdirektor Luis Campos, bewerteten das Talent des jungen Spielers sehr hoch.

"Ich bin der Vereinsführung und Luis Enrique für das in mich gesetzte Vertrauen dankbar. Ich bin stolz, einer so großen Mannschaft wie Paris Saint-Germain beizutreten, und werde mit all meiner Kraft arbeiten, um diesem Vertrauen gerecht zu werden", betonte Longoni in einem Interview mit dem Pressedienst des Vereins.

Experten sind der Meinung, dass Longonis Transfer perfekt zur Strategie von PSG passt, junge Talente in einem frühen Stadium zu verpflichten. Obwohl es für ihn derzeit schwierig sein mag, mit Donnarumma um einen Platz in der Startelf zu konkurrieren, besitzt er alle Voraussetzungen, um in Zukunft der Nummer eins des Teams zu werden.