Nothing Phone (4b) vorgestellt: 6 Jahre Updates und ein Akku der Rekordklasse

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Nothing Phone (4b) vorgestellt: 6 Jahre Updates und ein Akku der Rekordklasse

Die britische Marke Nothing hat ihr Produktportfolio erweitert und offiziell das Nothing Phone (4b) mit neuer Indexierung vorgestellt. Dieses Gerät ist das erste Modell der "b"-Serie in der Unternehmensgeschichte und tritt im Mittelklasse-Segment mit einem einzigartigen Design und langfristigem Software-Support an. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das äußere Erscheinungsbild des Smartphones behält den traditionellen Stil der Marke bei und integriert Designelemente der Modelle Phone (2a) und Phone (2a) Pro. Auf der Rückseite befindet sich das Glyph-Interface, das Markenzeichen von Nothing. Beim neuen Modell verfügt dieses Lichtpanel zudem über eine rote Signalleuchte während Videoaufnahmen.

Technisch ist das Nothing Phone (4b) mit einem 6,77-Zoll-AMOLED-Display ausgestattet. Der Bildschirm bietet Full HD+-Auflösung, eine Bildwiederholrate von 120 Hz und eine Spitzenhelligkeit von bis zu 2000 nits, was auch bei sonnigem Wetter für eine klare Sicht sorgt. Im Inneren arbeitet ein Snapdragon 6 Gen 4 Prozessor, unterstützt von 8 GB RAM.

Künstliche Intelligenz und eine spezielle Taste

Am Gehäuse des Smartphones befindet sich eine neue zusätzliche Taste namens Essential Key. Laut ixbt.com ermöglicht diese Taste den schnellen Zugriff auf KI-Funktionen. Dies entspricht den aktuellen Trends auf dem Smartphone-Markt, um die Benutzererfahrung zu vereinfachen.

Was die Kamera betrifft, so verfügt das Hauptmodul über einen 50 MP Hauptsensor und ein 8 MP Ultraweitwinkelobjektiv. Auf der Vorderseite befindet sich eine 16 MP Selfie-Kamera. Für die Energieversorgung sorgt ein 5200 mAh Akku, wobei die Version für den indischen Markt mit einem 6000 mAh Akku erscheint – der größte Akku in der Geschichte von Nothing.

In Sachen Software gibt das Unternehmen große Versprechen ab. Das Phone (4b) läuft mit Nothing OS 4.1 auf Basis von Android 16. Der Hersteller garantiert drei große Android-Updates und sechs Jahre Sicherheitsupdates.

Zusätzliche Funktionen und Preis

  • 33 W kabelgebundenes Laden;
  • 7,5 W Reverse-Charging;
  • IP64-Zertifizierung für Staub- und Wasserschutz;
  • Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6 und NFC-Module;
  • Stereo-Lautsprecher.
Auf dem europäischen Markt wird das Basismodell des Nothing Phone (4b) mit 128 GB Speicher auf etwa 330 Euro geschätzt. Angesichts der wachsenden Beliebtheit der Marke in Usbekistan ist zu erwarten, dass das neue Modell bald auch bei lokalen Händlern erhältlich sein wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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