Samokat, einer der größten Online-Händler Russlands, hat einen neuen Schritt in seiner Geschäftstätigkeit vollzogen. Das Unternehmen hat mit der Erprobung spezieller Roboter-Kuriere begonnen, um Bestellungen an Kunden auszuliefern. Diese technologische Neuerung soll nicht nur Logistikprozesse automatisieren, sondern auch die Servicekosten senken. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Im Rahmen des neuen Projekts wurde der Roboter auf den Namen "Turbi" getauft. Derzeit können Nutzer während des Bestellvorgangs zwischen drei Methoden wählen: durch einen traditionellen Kurier-Partner, per Roboter-Kurier oder durch Selbstabholung. Solche Innovationen sind ein wichtiger Schritt zur Verringerung der Abhängigkeit vom menschlichen Faktor im modernen Einzelhandel.

Wirtschaftliche Effizienz und Kundenvorteile

Die Nutzung des Roboter-Kurierdienstes soll auch finanziell für die Kunden vorteilhaft sein. Laut Ixbt.com wurde der Mindestbestellwert für Nutzer, die sich für die Lieferung per Roboter entscheiden, um 20 Prozent niedriger angesetzt als üblich. Dies schafft zusätzlichen Komfort für Verbraucher, die kleinere Einkäufe tätigen.

Derzeit sind die "Turbi"-Roboter in begrenzten Gebieten unterwegs, insbesondere auf Kurzstrecken in bestimmten Stadtteilen von Moskau. Während der Testphase werden die Anpassungsfähigkeit der Geräte an die städtische Infrastruktur, ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Wetterbedingungen und ihre Interaktion mit Fußgängern genau untersucht.

Harmonie von Technologie und Emotion

Vertreter von Samokat betonen, dass Roboter-Kuriere nicht nur eine technologische und innovative Lösung darstellen, sondern dass es auch wichtig ist, positive Emotionen bei den Nutzern zu wecken. Zu diesem Zweck wurden verschiedene interessante und aufmunternde Sprüche auf dem Gehäuse des Roboters angebracht. Beispielsweise helfen Aufschriften wie "Ich tanke Energie durch dein Lächeln" oder "Meine Sensoren zeigen, dass ein sehr angenehmer Mensch in der Nähe ist", eine einzigartige Verbindung zu den Kunden aufzubauen.

Mit diesem Projekt verfolgt das Unternehmen das Ziel, den Lieferservice populärer und erschwinglicher zu machen. Die Optimierung der Logistikkosten mithilfe von Robotern schafft die Grundlage für eine verbesserte Servicequalität in anderen Regionen in der Zukunft. In Anbetracht der Tatsache, dass sich Lieferservices in den letzten Jahren auch auf dem Markt in Usbekistan rasant entwickelt haben, könnten solche globalen Erfahrungen ein interessantes Beispiel für lokale Startups und Einzelhändler sein.

Es heißt, dass man mit den Roboter-Kurieren nicht nur interagieren, sondern auch Erinnerungsfotos machen kann. Dies wird auch als Marketinginstrument betrachtet, das dazu dient, die Bindung der Marke an die Kunden zu stärken. Derzeit laufen die Testprozesse, und die Frage einer Ausweitung des Projekts wird auf Basis der Ergebnisse geprüft.