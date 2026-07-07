Liam Rosenior kehrt nach Paris zurück: Englischer Trainer beginnt Arbeit in Frankreich

Der ehemalige Chelsea-Trainer Liam Rosenior setzt seine berufliche Laufbahn in Frankreich fort. Der 41-jährige englische Taktiker wurde offiziell zum Cheftrainer des Paris FC ernannt, einem Team aus der französischen Hauptstadt, das mit Paris Saint-Germain konkurriert. Diese Ernennung erfolgt drei Monate nach dem kurzen Engagement des Trainers an der Stamford Bridge. Dies berichtet Goal.com .

Laut dem Pressedienst des Vereins wurde ein Zweijahresvertrag mit Rosenior unterzeichnet, der eine Option auf Verlängerung um eine weitere Saison enthält. Er übernimmt das Ruder von Antoine Kombouaré, der den Pariser Club in der vergangenen Saison in den Top Elf hielt. Dies ist Roseniors zweite Trainerstation in der französischen Liga.

Neues Projekt und Red Bull Unterstützung

Die Führung des Paris FC, insbesondere die von der Familie Arnault und Red Bull unterstützten Verantwortlichen, schätzen die Führungsqualitäten des englischen Trainers sehr. Sportdirektor Marco Neppe ist überzeugt, dass Roseniors moderner und anspruchsvoller Stil das Team auf ein neues Niveau heben wird.

"Liam Rosenior verkörpert alle Qualitäten, nach denen wir gesucht haben. Er ist nicht nur taktisch versiert, sondern verfügt auch über große Erfahrung in der Entwicklung junger Spieler und darin, das Team auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören. Seine Vision passt perfekt zu unserer langfristigen Strategie", betonte Neppe.

Der Trainer selbst verbarg seine Zufriedenheit über diese Ernennung nicht. Er erklärte, dass er sich auf die Arbeit mit dem Team freue und wolle, dass die Spieler auf dem Platz frei, intensiv und mit Freude agieren. Sein Ziel ist es, den Fans des Paris FC attraktiven Fußball zu bieten.

Zur Information: Roseniors Ruf in Frankreich ist mit seiner erfolgreichen Zeit beim RC Strasbourg verbunden. Damals führte er das Team mit einem der jüngsten Kader Europas auf den siebten Tabellenplatz und sicherte sich die Qualifikation für die Conference League. Zudem konnte er sich bei den englischen Vereinen Hull City und Derby County profilieren.

Zur Erinnerung: Nach Roseniors Abgang hatte die Chelsea-Führung den spanischen Trainer Xabi Alonso unter Vertrag genommen. Nun beginnt der englische Trainer damit, seine neuen Ideen in der französischen Hauptstadt umzusetzen.