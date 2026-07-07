US-Armee-Websites von Cyberangriff betroffen: Hacker hinterlassen politische Botschaften

Zwei offizielle Webressourcen der US-Armee, die sich mit KI und Innovation befassen, wurden Ziel eines Hackerangriffs. Unbekannte Hacktivisten drangen in die Systeme ein und veränderten die 404-Fehlerseiten der Websites, um dort politische Erklärungen über den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und die Unabhängigkeit der Kurden zu platzieren. Dieser Vorfall zeigt, dass Sicherheitsprobleme in Systemen der Bundesregierung weiterhin ein dringendes Thema sind. Wie Techcrunch.com berichtet .

Der Sicherheitsforscher Ronald Lovelace teilte Cyberscoop mit, dass sich der Angriff gegen die Websites des Open Innovation Lab und des AI Integration Center richtete. Diese Zentren sind für das Testen und die Integration fortschrittlicher Technologien und KI-Lösungen für die US-Armee zuständig. Obwohl die Hacker die Hauptseiten nicht berührten, gelang es ihnen, die Fehlerseiten zu bearbeiten, die beim Aufrufen nicht existierender Links erscheinen.

Die modifizierten Seiten enthielten schwere Anschuldigungen gegen Donald Trump, einschließlich Hinweisen auf seine Verbindung zum Fall Jeffrey Epstein. In den Nachrichten wurde auch der US-Botschafter in der Türkei, Tom Barrack, erwähnt und zu Unterstützung der Kurden unter dem Slogan „Freies Kurdistan“ aufgerufen. Die Gruppe hinter dem Angriff interpretierte ihre Aktionen als politischen Protest.

Sicherheitslücken und das WordPress-System

Ersten Analysen zufolge laufen diese Websites der US-Armee auf der populären WordPress-Plattform. Experten betonen, dass Hacker oft veraltete Plugins oder schlecht gesicherte Zugangspunkte dieser Plattform nutzen, um in das System einzudringen. Obwohl die Veränderung der Fehlerseite (Defacement) keinen ernsthaften technischen Schaden zu verursachen schien, deutet dies auf eine schwache Cyber-Abwehr staatlicher Ressourcen hin.

Bisher gibt es keine Informationen darüber, dass bei diesem Cyberangriff geheime Daten oder vertrauliche Dokumente zu Militärtechnologien gestohlen wurden. Vertreter des US-Verteidigungsministeriums haben sich bisher nicht offiziell geäußert, aber Armeeverantwortliche bestätigten, dass die Probleme auf den Websites behoben wurden und Ermittlungen eingeleitet wurden.

Es ist erwähnenswert, dass die Zahl der Cyberangriffe auf US-Bundesbehörden in diesem Jahr zunimmt. Zuvor drangen Hacktivisten in Systeme des US-Heimatschutzministeriums ein und veröffentlichten Tausende von Verträgen zu Abschiebungsverfahren im öffentlichen Netz. Solche Vorfälle schaden nicht nur dem politischen Ansehen, sondern können auch eine ernsthafte Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen.

Experten für Cybersicherheit empfehlen staatlichen Organisationen, ihre Webressourcen ständig zu aktualisieren und bei der Verwendung von Drittanbieter-Plugins vorsichtig zu sein. Dieser Vorfall auf den Websites der US-Armee hat erneut bewiesen, wie effektiv Hacktivisten den digitalen Raum für politische Zwecke nutzen können.