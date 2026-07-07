Konflikt zwischen Rodri und Bernardo Silva: Spanischer Star entschuldigt sich bei ehemaligem Teamkollegen

Das Achtelfinalspiel der Weltmeisterschaft zwischen Spanien und Portugal blieb nicht nur wegen des intensiven Kampfes, sondern auch wegen eines unerwarteten Konflikts in Erinnerung. Nach dem Spiel in Dallas, das mit einem 1:0-Sieg für die Spanier endete, kam es auf dem Platz zu einem heftigen Wortgefecht zwischen Rodri und Bernardo Silva. Dieser Vorfall erregte die Aufmerksamkeit vieler Fans und Experten, da beide Spieler lange Zeit gemeinsam für Manchester City aufliefen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Ein Tor des eingewechselten Mikel Merino in der 91. Minute brachte Spanien ins Viertelfinale. Doch provokante Aktionen von Rodri kurz vor Spielende heizten die Stimmung an. Die portugiesischen Vertreter, insbesondere Bernardo Silva, reagierten emotional auf das Verhalten ihres Gegners. Laut Goal.com stellten der Druck und die Verantwortung auf internationaler Bühne die professionelle Beziehung der beiden Stars auf die Probe.

Emotionen auf dem Platz und eine Entschuldigung

Ballon d'Or-Gewinner Rodri, der 106 Ballkontakte hatte, 87 Pässe anbrachte und das Mittelfeld kontrollierte, gab seinen Fehler nach dem Spiel zu. Wie sich herausstellte, entstand der Konflikt, nachdem Rodri demonstrativ feierte, als Bernardo Silva eine gute Torchance vergab. Der Kopfball des portugiesischen Spielmachers in den letzten Sekunden, der knapp vorbeiging, war ein schwerer Schlag für ihn.

"Ich habe einen Fehler gemacht, weil ich gefeiert habe, als er die Chance vergeben hat. Ich habe mich direkt nach dem Spiel bei ihm entschuldigt. Aufgrund des Vertrauens und der Freundschaft zwischen uns denke ich, dass die Angelegenheit direkt dort geklärt wurde", betonte Rodri im Gespräch mit Journalisten. Diese Situation bewies einmal mehr, dass die Interessen der Nationalmannschaft immer an erster Stelle stehen, egal wie eng die Freundschaft zwischen den Spielern ist.

Eine neue Ära für Portugal

Für Portugal bedeutet diese Niederlage nicht nur das Ausscheiden aus dem Turnier, sondern auch das Ende einer ganzen Ära. Nationaltrainer Roberto Martinez hat offiziell seinen Rücktritt erklärt. Zudem mehren sich die Gerüchte, dass dies das letzte große Turnier für den legendären Cristiano Ronaldo gewesen sein könnte. Derzeit gilt der erfahrene Fachmann Jorge Jesus als Hauptkandidat für den Posten des portugiesischen Nationaltrainers.

Die spanische Nationalmannschaft konzentriert sich nun auf das Viertelfinale. Die Elf von Luis de la Fuente trifft am Freitag, den 10. Juli, in Los Angeles auf Belgien. Experten glauben, dass die Spanier versuchen werden, die schnellen Konter der Belgier durch ihre Dominanz im Mittelfeld zu unterbinden. Eine höhere Effizienz im Angriff wird als entscheidender Faktor für einen Sieg im Viertelfinale erwartet.